علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة والدتها عقب تعافيها من الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.
ونشرت "منه" صورة والدتها وهي جالسة على الكرسي بملابس المستشفى وترتدي الكمامة الوقائية، معلقة على الصورة: "حمدا لله على السلامة يا أجمل حاجة في حياتي"، فيما لم توضح تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها.
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على صورة والدتها بالدعاء لها: "ربنا يشيل عنها"، "ألف سلامة عليها ربنا يطمنك عليها دايمًا"، و "ألف حمد لله على السلامة".
وشاركت الفنانة منة فضالي، في الموسم الرمضاني 2020، بمسلسلين هما: "لما كنا صغيرين" و"حب عمري".
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر صورة والدتها عقب تعافيها من أزمتها الصحية: "أجمل ما في حياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.