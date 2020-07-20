"نسخة من أبوها".. والدة جنا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها بصور مختلفة

علاقات و مجتمع

بـ3 صور لها في مراحل عمرية مختلفة، احتفلت زينة عاشور، بعيد ميلاد ابنتها "جنا"، ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زينة عاشور لابنتها في عيد ميلادها: أعشقك جدا

وظهرت "زينة" بأزياء صيفية خضراء اللون، خلال احتضان ابنتها الواضحة مكياج صباحي مع وشوم لامعة من "جليتر"، مع تسريحة شعر إنسيابية و"باندنا"، فيما ظهرت في الصورة الثانية بصحبة شقيقيها "عبدالله" و"كنزي"، فضلًا عن صورتها أثناء مضغ العلكة.

وعلقت والدة "جنا"، على المواد المصورة، قائلة باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد يا حبي.. أعشقك جدا جدا جدا جدا جدا جدا".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بقت نسخة من أبوها النجم عمرو دياب"، و"عيد ميلاد سعيد يا جنا.. تبدين جميلة ومفعمة بالأنوثة"، و"شبه باباكي جدا".

وشاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، في الشهر الماضي، خلال تسوقها بمول تجاري شهير في العاصمة البريطانية لندن، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، مرتدية توب مكشوف البطن "إستومك"، مع "جُيب" قصيرة بفتحة جانبية، وسترة فضفاضة فاتحة اللون، مع مكياج صباحي بسيط، وتسريحة شعر إنسيابية، مع إخراج لسانها، والتي تعد من أشهر حركاتها.

وتنوعت التعليقات بين المعجب بإطلالتها والمنتقد لها، أبرزها: "أنتي جميلة للغاية"، و"اللبس مش مناسب لسنك"، و"نحبك يا جنا كثيرا"، و"مينفعش تظهري كده".