أبرز مواصفات مشاهير مواليد برج السرطان وأحداثه الفلكية خلال الأسبوع

مولودة برج السرطان من الشخصيات الهادئة التى تتحلى بالسلام الداخلي كما أنها شغوفة، حساسة وفي بعض الأحيان تكون عنيدة ومتصلبة الرأي. إضافة لذلك فهى تمتلك درجة عالية من العزيمة والإصرار.قد تجد امرأة برج السرطان في بعض الأحيان تتقوقع بعيدا عن الأخرين فى عالمها الخاص عندما يتم مضايقتها أو استفزازها. وفي هذه الاوقات يظهر الجانب المتشائم والعدواني بكل وضوح، فعندما تكره شخص معين، فلن تبذل أي مجهود لإخفاء هذه المشاعر كما قد تفعل في المعتاد.ورغم ذلك، تعبتر امرأة برج السرطان من أكثر شخصيات الأبراج حساسية واهتماما بالأخرين، كما أن تتمتع بمخيلة نشطة وتعشق بجنون ولديها شعور دائم بالرغبة في حماية الأخرين والإعتناء بهم خاصة أولئك المقربين إلى قلبها.

أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بحيث يسجل الفلك أحداثاً فلكية بارزة منها انتقال الشمس من برج السرطان المائي الى برج الاسد الناري ليخف الضغط المعنوي الصحي والمالي لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس الميزان والجدي فتنعم مواليد الابراج النارية بسنة من النجاح والارتياح سنة الفرص الجديدة والمفاجآت عام للسفر او للانتقال لعمل افضل او سكن أفضل سنة التغيير والإنفراجات والمفاجآت بالنسبة لمواليد برج الأسد حيث يدعمها كوكب أورانوس المتواجد في برج الثور ويعطيهم تغييرات كبيرة وغير متوقعة على كافة الاصعدة ويحصلون على مكافآت وتكريمات، عاطفياً سنة جيدة ومناسبة للقاءات المميزة والهامة حيث يدخل الحب حياتهم ويقعون في الغرام كما يتلقون الأخبار السعيدة والمفرحة وتكثر المناسبات لديهم لكن عليهم الابتعاد عن العلاقات العابرة التي تهدد استقرارهم في الواقع، إنه إحدى الأعوام الأكثر ازدهاراً ونجاحاً.

وف تعيش مواليد الابراج المائية بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم فترة ايجابية مع وجود القمر الجديد في السرطان اي في مربع فلكي مع الشمس من الميزان ما يعني المزيد والمزيد من الحظ المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان العقرب والحوت.

بالنسبة الى تنقلات القمر السبت في الجوزاء الاحد والاثنين القمر الجديد في السرطان المائي ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة الثلاثاء والاربعاء القمر في الاسد الناري فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس بالنسبة الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة ستكون ترابية بامتياز مع انتقال القمرالى برج العذراء الترابي فتفرح مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بنجاح وتفوق ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي

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حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس وعطارد في السرطان لتنقل بعدها الشمس يوم الخميس 23 الى برج الاسد الناري الزهرة في الجوزاء المشتري زحل وبلوتون في الجدي المريخ في الحمل اورانوس في الثور هيدي باختصار اخبارنا اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله ها الاسبوع يحمل معه الحظ للجميع.

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