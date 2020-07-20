مؤشرات إيجابية للقاح أوكسفورد: آمن وأظهر استجابة مناعية ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهر لقاح الفيروسات التاجية الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية وشركة الأدوية أسترازينيكا، استجابة مناعية إيجابية في التجارب الأولى السريرية.

ولقاح أوكسفورد التجريبي (ChAdOx1 nCoV-19) يجمع بين المواد الوراثية من الفيروس التاجي والفيروسات الغدية المعدلة المعروف أنها تسبب التهابات في الشمبانزي.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، أظهر اللقاح المحتمل استجابة مناعية قوية في تجربة بشرية كبيرة في مرحلة مبكرة، وفقًا لبيانات تم نشرها حديثًا اليوم الاثنين في المجلة الطبية The Lancet.

وأوضحت الشبكة: "يبدو أن لقاح الفيروس التاجي الذي طورته جامعة أكسفورد آمنًا ويدرب جهاز المناعة". وتابعت: "أظهرت التجارب التي شملت حوالي 1077 شخصًا أن الحقن أدى إلى إنتاج أجسام مضادة وخلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تحارب الفيروس التاجي".

وأكملت: "النتائج واعدة للغاية، ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا كافياً لتوفير الحماية فهناك تجارب أكبر جارية". ويأمل الباحثون في بدء تجارب مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القادمة.

وتظهر النتائج أن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة قوية، واستجابات مناعية لمدة تصل إلى 56 يومًا في المرضى. وطلبت بريطانيا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح.

وقال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد، لشبكة CNBC يوم الاثنين، إن الاستجابة المناعية القوية تعني أن اللقاح من المرجح أن يوفر الحماية ضد الفيروس، على الرغم من عدم ضمان أي شيء. وتابع: نأمل في بدء تجارب بشرية في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح: "نستخدم جرعتين من اللقاح، يبدو أن كلاهما يعطي استجابات مناعية أقوى، ولكن يجب الاستمرار في متابعة هؤلاء الأفراد وإجراء التجارب في مكان آخر، آمل في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة ".

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اللقاح المحتمل من قبل أكسفورد هو واحد من 100 لقاح على الأقل يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم لـ كوفيد-19 ، والذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 606،206 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن 23 منهم على الأقل يخضعون بالفعل لتجارب بشرية.

في الأسبوع الماضي، أصدرت شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا بيانات واعدة عن تجربتها المحتملة ضد لقاح فيروس كورونا، قائلة إنها ولدت استجابة مناعية "قوية".

تضمنت هذه التجربة 45 مشاركا أصحاء وأدارتها المعاهد الوطنية للصحة.

وقالت أسترازينيكا إنها تعمل مع شركاء الصناعة لتصنيع وتوزيع ملياري جرعة من اللقاح مع أكسفورد في يونيو.

وفي حين أن نتائج أكسفورد واعدة، يحذر العلماء من أنه لا تزال هناك أسئلة حول كيفية استجابة جسم الإنسان بمجرد إصابته بالفيروس، ويقولون إن الإجابات قد تكون لها آثار مهمة على تطوير اللقاح، بما في ذلك مدى سرعة نشره للجمهور.

أحد الأسئلة العاجلة لدى العلماء هو ما إذا كانت الأجسام المضادة المنتجة استجابة لكورونا، توفر الحماية ضد الإصابة مرة أخرى أم لا.

يأمل العلماء في أن توفر الأجسام المضادة درجة من الحماية من الإصابة بكوفيد-19، لكنهم لا يستطيعون قول ذلك بشكل نهائي بعد اكتشاف الفيروس لأول مرة قبل ستة أشهر فقط.