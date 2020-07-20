تنسيق الابيض للاطلالات الصيفية من وحي الفاشينيستا دلال القبندي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - يتختلف التدرجات اللونية بحسب حالة الطقس، ولكن يبقى اللون الأبيض حليف كل المواسم. حين كانت الفاشينيستا دلال القبندي محجبة، كانت تعشق هذا اللون وتنسقه في كافة إطلالاتها مع حجابها بطريقة راقية، وهذا الصيف، بعد أن خلعت الحجاب، يبدو أن تولعها به قد زاد وباتت تنسق هذا اللون وتدمج معه الألوان الأخرى بحرفية عالية.



استوحي بعض أفكار ارتداء الابيض من الفاشينيستا دلال القبندي.

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تنسيق ملابس باللون الابيض من وحي الفاشينيستا دلال القبندي



سترات باللون الابيض من دون أكمام



نسقي إطلالة بالأبيض بالكامل، أكانت سروال جينز أو تنورة مع توب بالأبيض، ولمنحها لمسة لونية، نسقي معها سترة من دون أكمام بأي لون يستميلك. طريقة سهلة لإطلالة شيك للغاية من دون عناء التفكير ما اذا أخطأت بالتنسيق.

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التلاعب بالأكسسوارات

اطلالة بالابيض مع الاكسسوارات



نسقي إطلالة بالأبيض بالكامل ومن ثم تلاعبي بالألوان من خلال دمج أكسسوارات أي حذاء وحقيبة وحلي وحتى نظارات شمسية بألوان مختلفة. لا تبالغي بإضافة الكثير من الألوان في أكسسواراتك حتى لا يفقد اللوك رقيه.





القفطان الأبيض



طريقة رائعة لتبدي منتعشة وحيوية في الصيف. اختاري قفطان بالأبيض مع تفاصيل صغيرة بألوان أخرى على الجيوب أو الطرف أو حتى بديكورات ناعمة وستبدين جذابة ولافتة على الفور.









الأبيض بالكامل

لوكات دلال القبندي بالابيض



قد تعتقدين بأن هذا اللوك سيبدو رتيباً ومملاً، ولكنه على العكس، إطلالة بالأبيض بالكامل كفيلة بأن تمنحك الإشراق والروعة، خصوصاً أنها تتناقض مع سمار بشرتك في الصيف فتمنحك ستايل آسر لا يقاوم.

الأبيض لون يسهل تنسيقه مع سائر الألوان، فإذا كان الأسود هو سيد التدرجات اللونية في الأشهر الباردة، فإن الأبيض يتربع على عرش الشياكة في الصيف.

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