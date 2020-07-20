سترة الجينز ترافقك في كل المواسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - تعد سترة الجينز من قطع الملابس الأساسية التي لا تخلو خزانة أي فتاة منها؛ إذ يمكن تنسيقها مع مختلف الملابس، وتعطي مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

ولا تبطل موضة سترة الجينز مع مرور الزمان، فهي لا تزال تتصدر صيحات الموضة، وخاصة المرتبطة بالإطلالات الكاجوال، كما يمكن ارتداؤها بمختلف المواسم.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" عدة تنسيقات لسترة الجينز، ترافقك في كل المواسم، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالات متميزة وجذابة.



سترة الجينز في إطلالة صيفية

سترة الجينز في إطلالة صيفية



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة صيفية هادئة؛ يمكنكِ اعتماد سترة الجينز على ملابسك؛ لتمنح إطلالتك جمالًا وجاذبية.

فيمكنكِ تنسيق سترة الجينز مع توب قصير بدون أكمام، وهوت شورت مطبع بالأزهار، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه.

كما يمكن تنسيق نظارة شمسية وشنطة صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح ذي كعب متوسط، وتناسب هذه الإطلالة أماكن البحر.

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سترة الجينز في إطلالة رياضية

سترة الجينز في إطلالة رياضية



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة رياضية، وتريدين ارتداء سترة الجينز، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بتنسيق سترة الجينز مع بنطلون رياضي من نايك باللون الكحلي، وتيشيرت بنصف كم باللون الأبيض.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان مع هذه الإطلالة، وتنسيق حذاء رياضي باللون الأييض، وشنطة كبيرة الحجم تكفي لوضع الاحتياجات الضرورية الخاصة بك.

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سترة الجينز في إطلالة مناسبة للخروجات

سترة الجينز في إطلالة مناسبة للخروجات



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مناسبة للخروجات، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء سترة الجينز باللون الأزرق على فستان قصير أو ماكسي، ومطبع بنقشة الأزهار.

ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر مموج؛ تضفي على إطلالتك قدرًا من الجاذبية والأناقة.

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سترة الجينز في إطلالة مناسبة للعمل

سترة الجينز في إطلالة مناسبة للعمل



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مناسبة للعمل، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء سترة الجينز باللون الأزرق الفاتح، مع توب أبيض قصير من الداخل، وبنطلون ضيق باللون الزيتي، وبحزام عند الخصر.

ويمكنكِ تنسيق هذه الإطلالة مع شنطة وحذاء ذي كعب عال باللون البيج، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء.



سترة الجينز في إطلالة مناسبة للسهرات

سترة الجينز في إطلالة مناسبة للسهرات



إذا كنتِ ترغبين في إطلالة مناسبة للسهرات المسائية؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بتنسيق سترة الجينز باللون الأزرق مع فستان طويل.

ويمكنكِ تنسيق شنطة وحذاء ذي كعب متوسط مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.