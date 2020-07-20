عبايات سوداء أنيقة وناعمة من روزي محمود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - اعتمدت مدونة الموضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بمجال الموضة والجمال، روزي محمود، على التنوع في أزيائها، والتجديد دومًا بقطع تناسب المرأة المحجبة، ومن أبرز إطلالاتها التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي -لا سيّما إنستجرام الذي يتابعها من خلاله أكثر من ٦٠٠ ألف متابع- عدة خيارات لعبايات سوداء محتشمة وبسيطة.. فإليكِ خياراتها.



عبايات خليجية مصممة بمطاط على الأكمام

عبايات خليجية مصممة بمطاط على الأكمام



ارتدت روزي عدة عبايات شبابية مصممة بأكمام مزينة بمطاط، منها عباية سوداء مزينة بطبعات النمر على الأكمام، وعباية مصممة بأكمام مزينة بطبعات الزهور؛ لمظهر صيفي أنيق، وظهرت بعباية مصممة بأكمام زهرية منقطة بالأسود، وأخرى مصممة بقماش الكاروهات الأسود على الأكمام.

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عبايات مطرزة برسمات ناعمة

عبايات مطرزة برسمات ناعمة



تأنقت روزي محمود بعبايات مطرزة بتصاميم ناعمة، منها عباية سوداء مطرزة بنقشات الزهور البيضاء على الأكمام ومن الأعلى، وتجمّلت بعباية فضفاضة مزينة بخطوط ناعمة، وأخرى مطرزة بالأسود؛ لمظهر بسيط محتشم، كما تزينت بعباية مصممة بخطوط ناعمة، وعباية مزينة بالخيوط الذهبية البسيطة ومصممة بجيوب، واختارت عباية من قماش الساتان المطرز بالخطوط البيضاء المتعرجة، ونسقت عباية سوداء مصممة بجيب مطرز بالقماش الرمادي المخطط بالأبيض والزهور السماوية، مع عدة إكسسوارات فضية، وتألقت بعباية مزينة بقماش الساتان المزين بخطوط بيضاء.

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نصائح للحفاظ على اللون الأسود في عبايتك

العباية السوداء



رغم أن العباية السوداء من أكثر العبايات فخامةً وجمالاً، فإن لونها يتأثر مع تكرار غسلها وتصبح باهتة المظهر، نتيجة تأثرها بالماء ومسحوق الغسيل، لذا نقدم لكِ بعض النصائح التي تساعدك في الحفاظ على عباياتك جديدة وأنيقة دومًا:

أولًا قومي بغسلها بالماء البارد وتجنبي الماء الدافئ؛ لأنه يسبب فقدان لون الصبغة الموجود بها، واستخدمي أقصر دورة غسيل ممكنة عند تنظيف الملابس السوداء بشكل عام، لا سيّما العباية. يجب تقليل عدد مرات غسلها، ويمكن إضافة نصف كوب من الملح إلى دورة الغسيل، مما يساعد على منع تسرُّب الصبغة، وتجنبي وضع مسحوق الغسيل أو المبيض عند غسل عبايتك، بل قومي باستخدام المسحوق السائل الخاص بغسيل العبايات السوداء؛ للحفاظ عليها جديدة لأطول فترة ممكنة.