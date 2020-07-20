أجمل الاكسسوارات الصيفية: قبّعة القشّ الحيويّة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - لا تستغني كل امرأة تحب الموضة والتميز عن قبعة القشّ وتسعى للتألق في فصل الصيف.

وتُعَدّ القبّعة المصنوعة من القشّ أكثر قطعة من الاكسسوارات الصيفية التي تلازم كل امرأة في هذا الفصل، خصوصاً لأهمّيتها في الحماية من أشعّة الشمس الضارّة، وقدرتها على نفح الكثير من الأناقة المسترخية في أيّ إطلالة.

لكنّ انتشار قبّعة القشّ حول العالم وتواجدها في كلّ الحضارات يجعلان من الصعب معرفة أصلها

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BLUMARINE







قبّعة القشّ كما بدت في الموضة المعاصرة

قبّعات القشّ وهوس الناس بها لفتا أنظار القائمين على صناعة الموضة، الذين قرّروا أن يستفيدوا من شهرتها ويستنبطوا أشكالاً جديدة منها.

- أوّل ظهور لقبّعات القشّ على منصّات العرض كان على شكل قبّعة طويلة مع حوافّ بالية عام 1965.

- في عام 1976، عندما كان كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld يدير دفّة دار كلوي Chloé، قدّم مجموعة تضمّنت فستاناً إغريقيّاً أبيض اللون، اعتمرت معه العارضة قبّعة بحّارة من القشّ مزيّنة بالشرائط.

KOCHE



- في التسعينيّات، التي تميّزت بداياتها بالمبالغة، بخاصّة مع المصمّم جان-شارل دو كاستلباجاك Jean-Charles de Castelbajac، برز تصميم خاصّ لقبّعات القشّ عام 1991، امتزجت فيه القبّعة ضخمة الحجم مع الزيّ الذي ترتديه العارضة.

- في السنة التالية، قدم جيانفرانكو فيري Gianfranco Ferre قبّعات فيدورا من القشّ، إحداها مزيّنة بالذهب، والثانية بخطوط سوداء وبيضاء، وقبّعات ضخمة، في مجموعة ربيع وصيف 1992 لدار ديور Dior.

- أعادت المصمّمة آنا سوي Anna Sui ابتكار قبّعات القشّ لتشبه قبّعات القراصنة في مجموعتها لربيع وصيف 2007، بينما قام كارل لاغرفيلد Karl Lagerfeld بتطريز القبّعة المخروطية المصنوعة من القشّ بأسلوب صيني في العرض الذي قدّمه في شانغهاي عام 2009.



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قبّعات القشّ في عروض ربيع وصيف 2020

KATE SPADE NEW YORK



ظلّ تواجد قبّعات القشّ في كلّ موسم وصولاً إلى موسم ربيع وصيف 2020، وقد رأيناها تزيّن رؤوس العارضات في الكثير من المجموعات التي قدّمها المصمّمون هذا الموسم…





نصائح لإتقان طلّة قبّعة القشّ

LUISA BECCARIA



- القبّعة كبيرة الحجم تُعتبر الأكسسوار المثاليّ للعطلة الصيفية، ولكنْ إذا كنت قصيرة الحجم، قد يطغى حجمها عليك ولا يعطيك الطلّة المنشودة.

- أكملي طلّة قبّعة القشّ بنظّارات شمسية كبيرة الحجم، لتستعيدي أناقة نجمات الخمسينيّات من القرن الماضي.

- يمكنك أن تختاري حقيبة من القشّ مع قبّعتك المصنوعة من القشّ لطلّة صيفية بامتياز.

- قبّعة القشّ مع فستان صيفيّ تمنحك طلّة محبّبة، لكنّ ذلك لا يمنع اعتمارها مع بنطلون جينز وتي-شيرت بسيطة، إذ إنّ تأثيرها سيظلّ ينضح بالأناقة.

- الأكسسوارات الذهبيّة تُعتبر المكمِّل الطبيعي لطلّة قبّعة القشّ.

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