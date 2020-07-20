موديلات ملابس سباحة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - إن كنتِ من المحجبات محترفات السباحة، أو من هواة التنزه على الشاطئ، أو السباحة في المسبح، فلابد أن تبحثي عن ملابس محتشمة مناسبة للسباحة، وهو أمر صعب للغاية، خاصة مع اهتمام المحجبات بالموديلات الأكثر جمالًا، والتي تناسب قوامك ولون بشرتك، والحرص على اختيار الخامة الجيدة أثناء السباحة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة موديلات لـ٢٠٢٠ من مُدونات الموضة والعلامات التجارية، فاستوحي منها ما يناسبكِ.



ملابس سوداء للسباحة

ملابس سوداء للسباحة



يعتبر اللون الأسود الأكثر بروزًا في عالم الموضة والأزياء، لا سيّما عند اختيارك أزياء محتشمة، حيث يعمل بدوره على إخفاء ملامح الجسم، ويمنحك مظهرًا أكثر احتشامًا، لذا جمعنا للمحجبات عدة خيارات مناسبة للسباحة باللون الأسود، فاختاري منها ما يناسبكِ.

يمكنكِ عزيزتي ارتداء المايوه الكامل المصمم باللون الأسود والمزين بالأصفر على الرقبة والأكمام، أو الظهور ببنطال طويل أسود وبلوزة مُكمَّلة بحجاب ومصممة بقصة واسعة في البطن، ومرسومة من الجزء العلوي بالخطوط الملونة بالأزرق وتدرجات الزهري، أو اختيار بنطال مصمم بنقوشات خضراء وحمراء مع بلوزة طويلة وواسعة من الأسفل، مصممة باللون الأسود المُكمَّل بالأكمام المزينة بذات النقشة وألوان البنطال، أو التأنق بالمايوه الكامل المحتشم باللون الأسود وتزيينه بالإكسسوارات المتوفرة لديكِ، كوشاح ملون وقبعة من القش؛ لإضافة المزيد من الجمال على إطلالتك، كما اخترنا لكِ مايوه أسود مزينًا بوشاح أبيض مطرز بالأسود في الأسفل، وآخر أسود مزينًا باللون البرتقالي؛ لمظهر شبابي.

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ملابس السباحة الزرقاء

ملابس زرقاء محتشمة للسباحة



برزت منذ فترة ملابس السباحة المحتشمة الملونة بالأزرق الداكن، أو المدمجة بتدرجات الأزرق، لذا جمعنا لكِ عزيزتي في حال كنتِ لا تفضلين اللون الأسود في السباحة، أو إذا رغبتِ في إطلالة أكثر شبابية، عدة خيارات زرقاء، منها بنطال وبلوزة طويلة ملونان بالكحلي المزين على الأكمام ومنتصف الأرجل بنقوش زرقاء متنوعة، وبنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود المزبن باللونين الأزرق والبنفسجي بطريقة عصرية وأنيقة مناسبة للشابات، أو التأنق ببنطال وبلوزة طويلة باللون الكحلي المصمم بكم سماوي ومزين من الخلف بالسماوي أيضًا؛ لإطلالة أنيقة ومحتشمة، أو تنسيق بنطال أزرق طويل مع بلوزة طويلة مصممة بقصة واسعة أسفل البطن، ومزينة بأكمام فوشيا وعدة نقوش على المنطقة العلوية باللون الفوشيا والأصفر، ويمكنكِ عزيزتي تزيين هذه الإطلالة بحجاب وحذاء باللون الفوشيا.

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