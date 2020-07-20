أحدث موديلات المجوهرات لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - لا يخلو أي موسم من موديلات المجوهرات الذهبية الذي لا يزال المفضّل لدى كل سيدة فيما يخصّ مجوهراتها بشكل عام التي تجعلها محط أنظار الجميع من حولها دون استثناء خاصة إذا اعتمدتها كعنصر للزينة في مختلف مناسباتها الاجتماعية.



التزيّن بالمجوهرات الذهبية

عقد مرصّع بالماس من شانيل Chanel



ترغب كل سيدة بالتزيّن بمجوهراتها الذهبية الناعمة في مختلف أوقات النهار ومع كافة الإطلالات الكاجوال والرسمية، وقد تنوّعت اليوم خياراتها بين تصاميم الخواتم، الأساور، العقود الناعمة والأقراط التي صنعت من الذهب الأصفر بشكل كامل أو التي رُصّعت بحبّات الألماس الناعمة من دون مبالغة أو تعقيد، ولا شك أن جميع هذه الموديلات ممّيزة ومفعمة بالفخامة والأنوثة، وهي مثالية مع مختلف إطلالاتها مهما كانت كاجوال.

بإمكان السيدة تنسيق مجوهراتها الذهبية مع بنطلون جينز وقميص قطني، أو مع فستان ميدي لزيارة مسائية، أو حتى مع الملابس الرياضية شرط أن تكون ناعمة وبسيطة تلائم إطلالتها الرياضية.

أما المجوهرات الذهبية المزيّنة بأسلوب حرفي رائع، فبالإمكان اختيار منها الأساور خلال أيام العمل؛ لأنها تمنح اليدين فخامة ورقياً لا مثيل لهما خلال هذا الوقت من النهار، وتبرز هنا أساور الذهب الفضفاضة ذات شكل منتظم أو مستطيل ملفت للنظر.

وتبدو الأساور الذهبية الفاتحة مع ظلال ذهبية وفضيّة رائعة أيضاً لتضفي على اليدين جمالاً رائعاً.

أما موديلات المجوهرات الذهبية التي تتميّز بقصات مذهلة وإطلالات رائعة مع الألماس المرصّع بالياقوت فهي لا شك تمنح إطلالة فخمة وراقية لكل سيدة ترتديها؛ لأنها تضفي لمسة ذهبية ساحرة على ملابسها وعلى طلّتها.

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التصاميم الجريئة

أقراط ذهبية بتصميم استثنائي من كارتييه Cartier



تأتي التصاميم الجريئة في موديلات المجوهرات الذهبية على شكل أعمال حرفية رائعة بمزيج من المعادن، فهي تبدو كالكرات المعدنية الذهبية والزهرية الرائعة لتناسب كل سيدة.

كوني جريئة في اختيار موديلات المجوهرات الذهبية مع ضرورة الابتعاد عن التصاميم العادية أو المستهلكة واختاري الأقراط ذات التصاميم الاستثنائية لتكون إطلالتكِ كذلك، ويستحسن دائماً أن تهملي ارتداء العقود مع الأقراط البارزة وذلك حتى تسمحي لأقراطكِ الذهبية بالظهور ولفت أنظار الجميع بدون مبالغة.

أساور ذهبية من تيفاني أند كو Tiffany&Co

لم يعد الاكتفاء بقطعة أو اثنتين من المجوهرات الذهبية يفي بالغرض لاستقطاب الانتباه وكسب الجاذبية المرجوة، بل بات السائد هو الحجم الأكبر منها، فبعد أن كانت قطعة واحدة أساسية كافية لتزيين أي إطلالة، بتنا نلاحظ كمية المجوهرات مع مختلف الإطلالات منها الكاجوال والمسائية، وعندما تختار السيدة أياً منهما للخروج بملابس يومية أو للإطلالات النهارية عادة ما تختار مجوهرات ذهبية كبيرة كأقراط متدلية وقلادة ضخمة مع خواتم متعددة في اليد الواحدة وحتى مجموعة أساور أحياناً.

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