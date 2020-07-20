مستحضرات تليق بالبشرة الحنطية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - لأن كل النساء جميلات ومختلفات فيجب إظهار جمالهن بطريقة تتناسب مع لون البشرة وأذواقهن. لهذا نقدّم لك بعض المستحضرات التي تليق مع البشرة الحنطية الجذابة .



ظلال " لي 4 أومبر 312 كوايت ريفليوشين من شانيل " CHANEL Les 4 Ombres 312 Quiet Revolution CHANEL Les 4 Ombres 312 Quiet Revolution

طلاء أظافر "ذا نيل لاكير غرين أنجيل 772 من دولتشي أند غابانا بيوتي " " Dolce & Gabbana Beauty The Nail Lacquer Green Angel 722 Dolce & Gabbana Beauty The Nail Lacquer

كريم أساس " استديو فيكس فلويد من ماك " MAC Studio Fix Fluid MAC Studio Fix Fluid



أحمر شفاه " روج ديور الترا روج من ديور " Dior Rouge Dior Ultra Rouge Dior Rouge Dior Ultra Rouge



عطر " أتراب ريف من لويس فويتون" Louis Vuitton Attrape Reves Louis Vuitton Attrape Reves تابعي المزيد كيف تطبقين بودرة الخدود بحسب شكل وجهكِ وأنفكِ مكياج العيون الصغيرة لتكبير العينين صيحات مكياج من أسبوع لندن للموضة لربيع وصيف 2019

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