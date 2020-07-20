كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - تهتم الكثيرات من الفتيات والسيدات بتكبير أثدائهن لزيادة الثقة في النفس؛ حيث أن الثدي يُعد من مظاهر الأنوثة والجمال بالنسبة للمرأة. فالثدي مكون من نسيج دهني وغدد مسؤولة عن إفراز اللبن، فيعتبر هذا الجزء الدهني من الثدي هو المسؤول عن الحجم الفعلي للثدي، ويلعب هرمون البروجسترون والأستروجين دوراً مهماً في نمو الثدي، وإصابة الجسم بنقص في هذه الهرمونات يؤثّر بشكل كبير في حجم الثدي ونموه بشكل طبيعي وسليم، ولتعويض هذا النقص يُمكن اللجوء الى استخدام العلاجات الطبيعية التي تساعد في زيادة حجم الثدي وبروزه بطريقة أكثر أنوثة من دون اللجوء الى العمليات الجراحية، ومن أبرزها:

خلطات سحرية لتكبير الثدي وبروزه بطريقة أكثر أنوثة

خلطات طبيعية لتكبير الثدي



الحلبة المطحونة

الحلبة لتكبير الثدي وبروزه بشكل جذاب



للحلبة خصائص كيميائية لها تأثير مشابه لتأثير هرمون الإستروجين، وتستخدم عن طريق مزج كوب من الحلبة المطحونة مع كمية قليلة من الماء للحصول على عجينة متماسكة، وتوزيع العجينة على الثدي مع التدليك بلطف، وتركها لمدّة عشر دقائق قبل شطفها بالماء، وينصح باتباع الخلطة مرتين يومياً.



بذور الحلبة والخميرة

بذور الحلبة والخميرة لتكبير الثدي



تساعد بذور الحلبة في تكبير الصدر وشدّه، والخميرة من أهم المواد المستعملة في تكبير الصدر بشكلٍ طبيعيٍ، وذلك بتحضير مزيج من الحلبة المغلية لمدة 5 دقائق، ثمّ إضافة الخميرة المذابة إليها، وبعد ذلك تطبيق الخليط على الصدر، مع التدليك بشكلٍ مستقيم لمدّة نصف ساعة على الأقلّ، مع مراعاة إعادة وضع المزيج على الصدر، كلما جفّ، بعدَ الانتهاء من تدليك الصدر، يُترك المزيج لمدة ساعتيْن، ثم يغسلُ بالماء الساخن، ثمّ توضع كمادات من الماء البارد على الثدي لمدة 5 دقائق، حيث يعمل الماء البارد على شدّ الصدر وللإستفادةِ من الوصفة يجب تطبيقها بشكلٍ يوميّ، كما يمكن شرب منقوع الحلبة المضاف إليه الحبق لتكبيرِ الصدر.

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الحلبة المطحونة والحمص المطحون

الحلبة المطحونة والحمص المطحون لتكبير الثدي



تُخلط ملعقتان كلّ من الحلبة المطحونة، والحمص المطحون، وقشر البرتقال في قليل من ماء الورد، وتوضع المكوّنات في قدر على نار هادئة، ويترك الخليط حتى يبرد قليلاً، ثمّ يُدلك به الثدي بحركات دائريّة لمدة عشر دقائق.



زيت الزيتون وزيت الحلبة

زيت الزيتون وزيت الحلبة لتكبير الثدي



تُمزج مقادير متساوية من زيت الزيتون، وزيت الحلبة معاً، ويُدلك الثدي بها لمدة نصف ساعة، ثمّ تمرر قطعة من الثلج حتى تذوب كليّاً على الثدي.



بذور الشمر

بذور الشمر لتكبير الثدي



تناول بذور الشمر، يُساهم في زيادة مستوى الأستروجين في الجسم والتي من شأنها أن تساهم في تكبير حجم الثدي، وتعزّز نموّ الأنسجة في الثدي، وتستخدم عن طريق مزج ملعقتين من زيت كبد السمك مع كمية مساوية من بذور الشمر بشكل متجانس، وتسخين المزيج على نار لطيفة حتى يتحوّل لون البذور للأحمر، ثمّ ترك المزيج حتى يبرد ويتم إستخدامه لتدليك الثدي لمدة خمس دقائق، وتركه لمدّة نصف ساعة تقريباً قبل غسله بالماء الدافئ، وينصح بإتباع الطريقة مرتين يومياً لمدّة شهر على الأقلّ.

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البرسيم الأحمر

البرسيم الاحمر لتكبير الثدي



يتكون البرسيم الأحمر من أربعة أنواع من الأستروجين النباتي الذي يزيد حجم الثديين، ويتم هذا العلاج بإضافة ملعقتين من زهور البرسيم الأحمر إلى كوب من الماء الساخن، ويُترك لمدة نصف ساعة، ثمّ يُصفى ويُشرب من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.



زيت جنين القمح

زيت جنين القمح لتكبير الثدي



يزيد زيت جنين القمح من تدفق الدم إلى الثدي، مما يساعده على الحصول على الأوكسجين والتغذية السليمة، ويزيد حجم الثدي، ويتم هذا العلاج من خلال وضع بضع قطرات من زيت جنين القمح على الثدي وتدليكه بحركات دائرية لمدة عشر دقائق، ويُفضل إستخدام هذه الطريقة مرتين يومياً للحصول على نتائج سريعة.

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دقيق القمح والخل

دقيق القمح والخل لتكبير الثدي



يُحضر وعاء صغير وتوضع فيه كميات متساوية من دقيق القمح والخل، ويُخلط المزيج جيداً للحصول على معجون، ثمّ يُطبق على الثدي، ويُدلك بشكل دائري، ويُترك الخليط لمدة خمس وأربعين دقيقة ليتفاعل، بعد ذلك يُغسل بالماء الدافئ، ويجب تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع.

عشبة النخيل

عشبة النخيل لتكبير الثدي



تحتوي عشبة النخيل، على العديد من المغذيات النباتية والأحماض الدهنية التي تنمي أنسجة الثدي، وتستخدم عن طريق شرب ثلاثة أكواب من شاي عشبة النخيل يومياً.



البطاطس الحلوة

البطاطس الحلوة لتكبير الثدي



تُهرس ثمرة ناضجة من البطاطس الحلوة، ثمّ توضع على الثدي وتُدلك جيداً لمساعدة الجلد على امتصاص هرمون البروجسترون، ويجب تكرار هذه العملية مرتين في اليوم.

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