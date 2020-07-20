كيفية صنع بلسم للشعر في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - البلسم واحد من أهمّ مستحضرات العناية بالشعر، يضاعف من ترطيبه، لمعانه، يقيه من التقصف وكذلك يسهّل من تسريحه. بعيداً عن الموادّ الكيميائيّة التي عادة ما تحتويها أنواع البلسم المتوفّرة في الأسواق، هذه طريقتان لصنع بلسم للشعر في المنزل، بمكوّنات طبيعيّة، آمنة وغير مكلفة.



بلسم طبيعيّ للشعر

بلسم طبيعيّ للشعر



بلسم زبدة الشيا وزيت الزيتون



توفّر زبدة الشيا للشعر الترطيب الفائق من الجذور إلى الأطراف لاحتوائها على فيتامين A و E، أحماض دهنيّة ومضادّات للالتهابات التي تحميه أيضاً من التساقط تقي وتعالج القشرة والحكّة المصاحبة لها. بدوره زيت الزيتون، يطرّي الشعر من خلال تغلغله إلى مسامّ الشعر، فيجعله أكثر قوّة، حيويّة ولمعاناً، كذلك زيت فيتامين E المعروف أيضاً بقدرته على منح الشعر النعومة وعلاج التقصّف والتلف.



المكوّنات:



½ كوب من زيت الزيتون.

كوب من زبدة الشيا.

محتوى كبسولة فيتامين E

توضع زبدة الشيا في وعاء معدنيّ على نار هادئة لتذوب، ثمّ يضاف لها يضاف زيت الزيتون. يبعد المزيج عن النار ويترك حتى يبرد، ثمّ يضاف له زيت فيتامين E. يقسم الشعر ويستعان بفرشاة ماسك لتوزيع البلسم عليه. يترك لـ 45 دقيقة، ثمّ يشطف بالماء والشامبو.



يكرّر تطبيق هذا البلسم على الشعر مرّتين أسبوعيّاً، ويحفظ المتبقي منه في البرّاد لحين الاستخدام.



طريقة بلسم الزيوت

طريقة بلسم الزيوت



زيت جوز الهند غنيّ بخصائص مضادّة للميكروبات، حمض اللوريك والأحماض الدهنيّة، فيقوّي الشعر ويعزّز من نموّه، يوقف تساقط الشعر، يرمّم الشعر التالف، يقضي على القشرة ويتحكّم في الشعر الأشعث. أمّا زيت اللّوز الحلو، فمع الانتظام في استخدامه، ستبدأ طبيعة الشعر بالتغير، فتصبح الخصلات الجافة والخشنة أكثر سهولة في التصفيف والتسريح، وتظهر بشكل حيويّ، ناعم ولامع. بينما يعطي زيت الورد الشعر رائحة منعشة تدوم فترة طويلة، إضافة إلى أنّه يغذّي الشعر ويمنحه النعومة والبريق.

المكوّنات:

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

3ملاعق من زيت اللّوز الحلو.

3ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الورد .

توضع زيوت جوز الهند، زيت اللّوز الحلو، الزيتون على نار هادئة لمدّة 3 دقائق لتصبح دافئة. تبعد المكونات عن الحرارة وتترك لتبرد، ثمّ يضاف زيت الورد. تدلّك فروة الرأس بكميّة من المزيج وتوزّع البقيّة على الأطراف. يترك لساعة كاملة بعد تغطية الشعر بمنشفة مبللة بالماء الدافىء قبل غسل الشعر بالشامبو الملائم.

يكرّر تطبيق هذا البلسم بين مرّتين إلى 3 مرّات أسبوعيّاً.

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