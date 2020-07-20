كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - تحرص الكثير من السيدات على العناية بأظافر القدمين، لإبقائها في حالة جيدة، وحمايتها والحفاظ عليها بإزالة الأوساخ العالقة تحت الأظافر.



وللحفاظ على قدميك نظيفتين؛ عليك اتباع عدة تعليمات بإبقاء قدميك جافتين، لأن الرطوبة تخلق بيئة تساعد على نمو الفطريات الجلدية، وعليك ألا ترتدي الحذاء نفسه لعدة أيام متتالية، كما يجب الحرص على تجفيف القدمين جيدا بعد الاستحمام، واختيار أحذية مصنوعة من المواد الطبيعية التي تسمح لبشرتك أن تتنفس.



ومن الضروري أيضا تقليم أظافر القدمين بطريقة صحيحة، ويفضل أن يتم ذلك بشكل مستقيم، وعدم قص الزوايا بشكل دائري، وتجنب قص البشرة القاسية من حول الظفر، والحفاظ على صحة أظافر القدمين، ونقعهم في ماء دافئ، ويعد ترطيب وتدليك القدمين من الأمور الضرورية للحصول على أظافر رائعة.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" عدة وصفات طبيعية لتبييض أظافر القدمين، يمكنك اتباع ما يناسبك من بينها، لتحصلين على نتيجة جيدة.



- وصفة طبيعية بالخل الأبيض

وصفة طبيعية بالخل الأبيض



تستخدم هذه الوصفة في إزالة البقع الموجودة بالأظافر، وذلك بإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض لكوب من الماء الدافئ في وعاء واحد، واتركي أظافرك بالخليط لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها جيدا بالماء الفاتر، وتجفيفها باستخدام منشفة، ثم ضعي كريم ترطيب ذي فعالية كبيرة.

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- وصفة طبيعية بالليمون والملح



يمكنك الحصول على أظافر بيضاء، بإضافة عصير الليمون الطبيعي مع نصف ملعقة من الملح، وضعي أظافرك بهذا المزيج لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها جيدا بالماء الفاتر وتجفيفها، واحرصي على ترطبيها جيدا.



- وصفة طبيعية من بيكربونات الصوديوم مع الماء



قومي بإضافة قليل من الماء على مسحوق بيكربونات الصوديوم، وقومي بتدليك أظافرك بهذا الخليط لمدة 10 ساعة، ثم نظفيها جيدا باستخدام فرشاة أسنان.

وبعد ذلك؛ قومي بغسل أظافرك بالماء الفاتر، واحرصي على تجفيفها جيدا بالمنشفة، قبل وضع كريم الترطيب الخاص بك.



- وصفة طبيعية من زيت الزيتون والليمون

وصفة طبيعية من زيت الزيتون والليمون



وهذه الوصفة تساعدك على التخلص من إصفرار الأظافر وتقويتها في أسرع وقت، وذلك بإضافة 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الدافئ، على ملعقة كبيرة من عصير الليمون، واتركي أظافرك بهذا الخليط لمدة 5 دقائق.

ثم قومي بتدليك أصابعك وقدميك بالخليط لمدة ربع ساعة، واغسليهم جيدا بالماء الدافئ، وذلك قبل الترطيب.

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