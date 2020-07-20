قناع الجزر للبشرة..نتائج سريعة ومضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يوليو 2020 04:42 مساءً - أثبتت العديد من الدراسات أن للجزر فوائد كثيرة، ويساهد في مكافحة العديد من الأمراض، فهو غني بمادة الكاروتين، وهي من الصبغيات المسئولة عن اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر في الخضراوات والفواكه، وهي مادة مضادة للأكسدة.

ولمادة الكاروتين دور كبير على صحة الإنسان، إذ تكافح الشيخوخة وتقي من الإصابة بعدة أمراض كالقلب والسكتات الدماغية، وتحد من مضاعفات مرض السكري، كما أنها تحسن من وظيفة الرئتين.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد الجزر للبشرة، كما يطلعك على طرق عمل قناع الجزر للبشرة.



أولا: فوائد الجزر للبشرة

فوائد الجزر للبشرة



1- يلعب الجزر دورا كبيرا في تغذية وترطيب البشرة.

2- يساهم في القضاء على التجاعيد التي تظهر حول العينين؛ نظرا لاحتوائه على فيتامينات ومعادن عديدة.

3- يمنح البشرة نضارة وحيوية لمدة طويلة خلال ساعات اليوم.

4- يساعد في التخلص من آثار الإرهاق والتعب، الناتجة عن قلة النوم أو التفكير الزائد.

5- يساهد في التخلص من الشحوب التي قد يظهر على البشرة.

6- يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بإزالة البقع الداكنة التي قد تنتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

7- يقضي على تشققات الجلد المزعجة والمؤلمة.

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ثانيا: طرق عمل قناع الجزر للبشرة

طرق عمل قناع الجزر للبشرة



1- قناع الجزر ودقيق الشوفان



يمكنك القيام بهذا القناع، المكون من حبة كبيرة من الجزر الطازج، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون جيدا.

قطعي الجزر إلى أجزاء صغيرة الحجم، وبعد خلطه جيدا في الخلاط الكهربائي، ضعيه في وعاء، ثم ضيفي العسل ودقيق الشوفان، وامزجيهم جيدا وطبقي الخليط على بشرتك مع التدليك الجيد لمدة 5 دقائق، وتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تماما، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والصابون، ويمكنك تكرار هذا القناع مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة مضمونة.

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2- قناع الجزر والزبادي



يتكون هذا القناع من ملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين كبيرتين من عصير الجزر الطازج، وملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون الناعم، وبياض بيضة.

امزجي عصير الجزر الطازج والعسل جيدا، ثم ضيفي الزبادي والشوفان، ثم امزجي جميع المكونات جيدا باستخدام اليد للحصول على عجينة لينة، وطبقيها على بشرتك مع التدليك الجيد لمدة دقيقة، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ جيدا.



3- قناع الجزر والقهوة



ويتكون هذا القناع من ملعقة كبيرة من الجزر المبشور، وملعقة كبيرة من القهوة، وملعقة صغيرة من النشا، وملعقة كبيرة من الحليب.

قومي بخلط الجزر المبشور والقهوة جيدا، ثم ضيفي الحليب والنشا، واستمري في مزجهم جيدا، ثم طبقيه على بشرتك، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والصابون.

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