"مبروك يا حبيبي".. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على خلافه مع سارة الطباخ

علاقات و مجتمع

رسالة مقتضبة، دعمت خلالها راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، زوجها الفنان محمد الشرنوبي في أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، عقب رفض النقابات الفنية الثلاث وغرفة صناعة السينما، قرار وقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه.

ونشرت "راندا"، صورة من نص قرار نقابة المهن الموسيقية، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على "انستجرام"، معلقة: "مبروك يا حبيبي".

الشرنوبي يحذر سارة الطباخ من التعامل باسمه

وأصدّر الشرنوبي، بيانًا، أوضح فيه كامل احترامه للجهات التي رفضت قرار وقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه بسبب الشكوى المقدمة من المنتجة، محذرا في بيانه، سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو "تسلم مستحقات مالية"، مؤكدا أنه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ بصفتها الممثلة القانونية لشركة "إيرث برودكشن"، وسط مطالبته من الجميع عدم الالتفات إلى التحذيرات التي تصدّر من سارة الطباخ للشركات والتي تهدف منها لمنعه من العمل.

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سارة الطباخ تصدر بيانا جديدا ضد الشرنوبي

ومن جانبها، أصدرت "الطباخ" بيانا صحفيا، تضمن: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكش والذي يرتبط معها بعقد حصري لا يجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".

وأضاف البيان: "وتحذر الشركة، الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه حتى لا يجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعين قضائيًا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيًا لا يحق له العمل نهائيا بشكل منفرد".

وتابع: "كما أن الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت، ولم يقدم دليلا يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونًا عليها".

واختتم البيان: "وتدعو الشركة الفنان بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل والتمادي فى الإخلالات كما هو مثبت عنه في التحقيقات السابقة، وكما هو معهود عنه من قبل"، فيما جاء البيان مذيلًا بتوقع المستشار القانوني للشركة أشرف عبدالعزيز.