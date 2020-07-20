رحاب الجمل تهدد متابع تحرش بها: "لما تتحبس مترجعش تعيط"

علاقات و مجتمع

زادت حالات التحرش الإلكتروني خلال الأونة الأخيرة، والتي تعرض لها العديد من النجوم والنجمات، حينما يشاركون عبر حساباتهم في المواقع المختلفة، صورًا لهم أو برفقة أسرهم أو أصدقائهم، وكان من أبرزهم الفنان شريف منير، حينما تعرضت ابنته للتحرش فور مشاركته صورة لهم عبر موقع "انستجرام".

حالة تحرش جديدة تعرضت لها الفنانة رحاب الجمل، عقب مشاركتها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحد متابعيها والتي تضمنت كلمات بذيئة وغير لائقة.

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لم تتهاون الفنانة مع المتابع، إذ هددته بالحبس عقب تحرشه اللفظي بها، قائلةً "متحرش واطي ولما تتحبس مترجعش تعيط".

وربط الجمهور بين أدوار أبطال مسلسل "البرنس"، وبين شخصياتهم الحقيقية، إذ توعدوهم بعد تفاعلهم مع الأحداث على مدار الحلقات، لما قاموا به مع رضوان البرنس "محمد رمضان"، من سلب حقه وقتل زوجته وابنه وترك ابنته مريم في أحد الشوارع، وكان من ضمن الشخصيات التي توعد لها الجمهور هي عبير "رحاب الجمل"، نظرًا لتجسيدها دورها ببراعة.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذي جسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش ‏وزوج شقيقته "رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎