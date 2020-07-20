طبيب تجميل.. معلومات عن معتز نصير "خطيب" ابنة أصالة نصري (صور)

علاقات و مجتمع

"شكرًا لك على صدقك وكونك أنت، وتبين لي جانبًا مختلفًا من الحياة، سأكون معك ولك إلى الأبد".. رسالة رومانسية وجهتها شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لـ"شريك حياتها" معتز نصير، عقب خطبتهما في حفل عائلي منعقد مساء أمس، وسط تساؤلات عن العريس الذي تمكن من اقتناص قلب "شام".

وظهرت العروس بإطلالة "سيمي فورمال"، مكونة من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي.

من هو شريك حياة شام ابنة أصالة نصري؟

ورصدت "هن" أبرز المعلومات عن "شريك حياة" شام الذهبي، خلال الفقرات التالية.

1- طبيب أمراض جلدية وتجميل مصري.

2- شارك العام الماضي في المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية "wcd 2019".

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3- تعرف على شام الذهبي منذ ما يزيد عن سنة.

4- يتابعه ما يزيد عن 16 ألف شخص، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

5- يعد هو الخطيب الثاني في حياة ابنة أصالة، عقب طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد الجوهر منذ عامين، بعد ارتباطها به في 2014.

6- شاركت شام، صورة لها عبر "انستجرام" إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها في إحدى المناسبات التي جمعتهما، في شهر فبراير الماضي، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".