فيديو.. نهاد أبو القمصان تروي تفاصيل تزويج رجل لابنته القاصر: "حقها ضاع"

علاقات و مجتمع

تناولت الحلقة الرابعة من برنامج "حكايات نهاد" الذي تقدمه نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على قناة "القاهرة والناس"، دور المأذون في مواجهة زواج القاصرات في حلقة بعنوان "المأذون وبنتي".

وبدأت الحلقة بقصة حقيقية عن أب زوج ابنته قبل أن تكمل السن القانونية للزواج، 18 سنة، حيث كتب المأذون عقد الزواج منوها أنه سيجري توثيقه عندما تكمل الفتاة السن القانونية للزواج، وفي تلك المرحلة كانت الفتاة حملت وحدثت مشكلات بينها وبين زوجها وتريد الطلاق، ولكن الزوج رفض الطلاق وتوثيق الزواج ونسب الطفل له، إلا بعد أن تتنازل الفتاة عن كافة مستحقاتها المالية.

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أن زواج القاصرات يترتب عليه عدة مشكلات قانونية، نتيجة أن الزواج خارج القانون بعقد عرفي غير موثق ومن ثم تضيع كافة حقوق الزوجة، وفي حال الخلاف تواجه الأطفال صعوبات كبيرة في إثبات النسب، فضلًا على المشاكل الصحية والاجتماعية وحرمان البنات من فرص التعليم والعمل والوصول إلى الفرص المناسبة لهن.

وطالبت بعدم تزويج الفتيات تحت سن 18 عامًا لأي سبب، مؤكدة أن سن تحديد الزواج الرسمي 18 عامًا ليست من قبيل العبث، بل من أجل الفتاة في المقام الأول من أجل أن تكون قادرة جسديًا وعقليًا وعاطفيًا على الزواج ومسؤولية رعاية الأطفال، ولابد أن يكون هذا الحد الأدنى والأفضل هو تمكين الفتيات من إنهاء دراستهن والوصول إلى فرص عمل تحميهن من التهميش وما قد يترتب عليه من عنف.

وقالت "أبو القمصان"، إن للمأذون دور هام في مواجهة زواج الطفلات لأنه موضع ثقة من الجميع، فلو رفض تزويج الفتيات قبل السن القانوني للزواج سوف يستجيب له الجميع.

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وعرضت الحلقة انفوجراف عن شروط تعيين المأذونين وفق القانون.

ونصحت "نهاد" بضرورة أن يحصل المأذونين على دورات تدريبية خاصة بزواج الأطفال وآثاره الصحية والقانونية، حتى يكونوا على دراية بكل ما قد يتسببون فيه لو قاموا بتزويج الفتيات قبل السن القانونية.

وفي فقرة "حياتنا بعد كورونا" أكدت نهاد أبو القمصان أن الحياة ما بعد كورونا سوف تختلف وتختلف معها طبيعة العم، فمعظم الأعمال ستجرى من المنزل، لذا وجهت عدة نصائح في هذا الإطار من أهمها إعادة ترتيب المنزل بحيث يكون هناك جزء خاص فيه للعمل به مكتب وجهاز كمبيوتر، وأهمية إدراك كل أفراد الأسرة خاصة الأطفال لأهمية العمل وقدسية مواعيد العمل حتى لو كان من المنزل، وإعادة ترتيب الأعباء المنزلية وتقسيمها بين أفراد الأسرة، وأهمية ترتيب حياة الأولاد خلال فترة الدراسة المقبلة، خاصة أنها في الغالب ستكون "أون لاين".

"حكايات نهاد" برنامج تلفزيوني يهتم بحقوق المرأة من خلال تبسيط كل المعارف والأدلة التي ينتجها المجتمع المدني وتتعلق بـ "تمكين المرأة " في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحد من العنف، ويتناول منهج بسيط وهو الحكي، والتحليل، والتفاعل مع الجمهور عبر أسئلة.

يُعرض البرنامج على قناة "القاهرة والناس"، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع الساعة 05:30 مساءا، ويعاد خمس مرات على قناة القاهرة والناس 1 يومي الاثنين والخميس الساعة 12 ظهرًا، وعلى قناة القاهرة والناس 2 أيام السبت والأحد والأربعاء الساعة 9 مساء.