9 معلومات عن معتزة عبدالصبور بعد هجومها على عبدالرحمن أبو زهرة

علاقات و مجتمع

روت الفنانة معتزة عبدالصبور، تجربة تعرضها للهجوم والتنمر من قبل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، خلال بداية مشوارها الفني، وبعد دقائق قليلة قامت بحذف المنشور.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة معتزة عبدالصبور، خلال السطور التالية.

- ولدت معتزة عبدالصبور، في 18 يونيو 1974، وتبلغ من العمر 46 عامًا.

- ممثلة مصرية، ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

- تخرجت من قسم اﻷدب اﻹنجليزي المقارن بالجامعة اﻷمريكية.

- حازت على درجة الماجستير في نفس التخصص.

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- شاركت فى بدايات ظهورها كبطلة في معالجة مسرحية عراقية لمسرحية هاملت مع المخرج العراقي جواد اﻷسدي على مسرح الهناجر.

- قدمت مسرحيات كوميدية مع فرقة الحركة مع خالد الصاوي وخالد صالح.

- شاركت في العديد من الأفلام كفيلم "سنة أولى نصب"، مع أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيري، وشاركت في فيلم "ظرف طارق"، مع الفنان أحمد حلمي والفنانة نور.

- أعادت تقديم مسرحيات والدها الشعرية على مسارح الشباب.

- روت تجربة تعرضها للتنمر والهجوم من قبل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قائلةً "وأنا حبه أضيف تجربتي الشخصية مع الأستاذ عبدالرحمن أبو زهرة، هى كانت تجربة مريرة وقاسية جدًا جدًا وأنا في بداياتي، بعد أول مسرحية ليا شباك أوفيليا، إخراج جواد الأسدي، اختارني المخرج الكبير عصام السيد، لدور كبير جدًا في منمنمات تاريخية في المسرح القومي".

وتابعت الفنانة خلال منشورها، "من سوء حظي كانت كل مشاهدي مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أول مرة شوفته في صالون بيتنا وأنا طفلة كان بيقوم بدور صغير مع الكبار في مسرحية "بعد أن يموت الملك"، وكان بييجي مع العملاق فنيًا وإنسانيًا نور الشريف، والعملاق دمث الخلق كرم مطاوع، لما كان والدي بيعزم الكاست كله فبييجي معاهم".