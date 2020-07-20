قبل خطبتها بـ 8 أشهر.. ابنة أصالة: "نفسي أتجوز ومحدش اتقدملي"

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر "انستجرام"، بنشر مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب التجميل المصري معتز نصير، حيث شاركت الفنانة السورية، بمقطع فيديو لم يتجاوز الـ40 ثانية، محاولة العريس وضع سلسلة حول عنق "شام"، في ظل مساعدة أخيها لها، وحديثهما سويًا.

وظهرت العروس بإطلالة "سيمي فورمال"، مرتدية "بلوزة" بيضاء فضفاضة، غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، مع بنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي.

وتحدثت ابنة الفنانة، منذ 8 أشهر عن رغبتها في الزواج وبناء عائلة مستقرة، في حوارسابق لها ببرنامج "The Insider" على تليفزيون دبي.

Advertisements

وأجابت "شام" على سؤال أخيها "أدم" عن إمكانية زواجها، قائلة: "إن شالله يارب اتجوز، نفسي اتجوز واعمل عيلة حلوة وأجيب ولاد، بس معرفش ما حدا اتقدملي هي دي المشلكة".

وشاركت شام الذهبي، في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر "انستجرام" إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها في إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".