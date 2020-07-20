النجمات الهنديات يجذبنَ الأنظار في كلّ مناسبة وكلّ حدث! فإطلالاتهنّ تشكّل في معظم الأوقات إلهاماً للسيّدات في ما يتعلّق بعالم الجمال. في هذا المقال، سنسلّط الضوء على إطلالات نجمات بوليوود من الناحية الجماليّة، لنقدّم لكِ صور تسريحات هنديه يطبّقنها النجمات في مختلف المناسبات والسهرات لتستوحي منهنّ.

صور تسريحات هنديه مستوحاة من نجمات بوليوود

تسريحات شعر هندية تختلف وتتعدّد، وهي تتراوح ما بين المنسدلة والمرفوعة، المزيّنة بالأكسسوارات الضخمة أو لا. كذلك، من بين موديلات تساريح هنديه التي تشتهر بها النساء الهنديّات هي تسريحة ضفيرة الشعر، الكعكة المنخفضة المشدودة والمزيّنة بإكليل من الزهور، الشعر المموّج المندسل على الكتفين وغيرها. في هذا المقال سنقدّم لكِ صور تسريحات هنديه من إطلالات نجمات بوليوود، يمكنكِ أن تستوحي منهنّ.

صور تسريحات هنديه: تسريحات منسدلة

من بين تسريحات هنديه مستوحاة من نجمات بوليوود، يمكنكِ أن تلجئي إلى موديلات الشعر المموّج والمنسدل على الكتفين. اختاري موديل Hairstyle يتميّز بالفرق النصفي مثل تسريحة شعر Aditi Rao Hydari أو اعتمدي شعر مموّج مع فرق جانبي كالموديل الذي لجأت إليه Deepika Padukone أو Madhuri Dixit التي اعتمدت الغرّة المرتفعة. هذا ويمكنكِ أن تضيفي أكسسوار ذهبي إلى تسريحة شعر هندية للمسة منمّقة، كلوك Alia Bhatt.

من جهةٍ أخرى، يمكنكِ اللجوء إلى تسريحة الشعر المنسدل والتي تتميّز بتموّجات عريضة مثل الموديل الذي اعتمدته Anushka Sharma.

صور تسريحات هنديه: تسريحات مرفوعة

بالنسبة لتسريحات شعر مرفوعة عن الوجه، يمكنكِ أن تختاري ما بين تسريحة الكعكة المنخفضة أم المرتفعة، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة أو تسريحة ضفيرة عفوية.

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استوحي من لوك Bipasha Basu التي اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع ترك خصلات أمامية منسدلة على وجهها، لإضافة لمسة مرحة وأنيقة إلى اللوك. كذلك، يمكنكِ أن تستلهمي من لوك Sonam Kapoor التي اختارت تسريحة كعكة منخفضة مع الضفائر. كما يمكنكِ اللجوء إلى تسريحة الكعكة المنخفضة والمزيّنة بإكليل الأزهار. هذه الأخيرة هي من بين موديلات تسريحات هنديه التي تلجأ إليها نجمات بوليوود مثل Madhuri Dixit وKajol اللتين اختارتا أزهار باللون الأبيض. كذلك، لا تتردّدي في أن تستلهمي من تسريحة شعر Priyanka Chopra التي لجأت إلى الكعكة مع موديل مبتكر من الخلف.

إضافةً إلى هذا، يمكنكِ اللجوء إلى Hairstyle كعكة مرتفعة ومشدودة، مثل الموديل الذي لجأت إليه Anushka Sharma.

من جهةٍ أخرى، ومن بين تسريحات شعر هندية لتستوحي منها، لا تتردّدي في اللجوء إلى Hairstyle ذيل الحصان. نجمات بوليوود عدّة اخترنه تماماً مثل Kajol التي اعتمدتها مع خصلات مموّجة بطريقة عفوية. هذا ويمكنكِ أن تستلهمي من تسريحة شعر Aditi Rao Hydari التي اختارت بوني تيل منخفض مع فرق نصفي.

كذلك، من بين تسريحات شعر هندية من نجمات بوليوود، يمكنكِ أن تلجئي إلى تسريحة Sonam Kapoor التي اختارت موديل مرفوع مع خصلات عفويّة.

من جهة ضفيرة الشعر، يمكنكِ أن تلجئي حتماً إلى هذا الموديل وتستوحي من التسريحات هنديه لجأت إليها نجمات بوليوود، تماماً مثل Alia Bhatt التي اعتمدت ضفيرة عفويّة مع ترك خصلات أماميّة منسدلة على وجهها.

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