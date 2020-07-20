نتائج "أوكسفورد" النهائية اليوم.. لقاحات في سباق مرحلة التجارب الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

في ظل تسابق العلماء حول العالم، لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ظهرت بارقة أمل بدخول بعض اللقاحات للمرحلة الثالثة والأخيرة قبل البدء في الإنتاج.

وينتظر العالم ،اليوم الإثنين، نتائج المرحلة الأولى من التجارب البشرية بالنسبة للقاح أوكسفورد والتي سيتم نشرها في مجلة لانسيت الطبية.

ونستعرض أبرز اللقاحات التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة.

أوكسفورد

وفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن لقاح كوفيد-19 المحتمل لجامعة أوكسفورد المدعوم من أسترازينيكا، بدأ المرحلة الثالثة من التجارب البشرية لتقييم كيفية عمل اللقاح في عدد كبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج تجربة المرحلة الأولى اليوم.

ومن المقرر أن تشمل تجربة المرحلة الثالثة اختبار اللقاح في حوالي 8 آلاف شخص في بريطانيا، كما يخطط فريق البحث لتجربة اللقاح على 2000 شخص في جنوب إفريقيا، حيث يثير استجابة مناعية ضد فيروس كورونا.

30 مليون جرعة في مصر

وفقا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حجزت الحكومة 30 مليون جرعة من اللقاح، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

وقالت "زايد" لبرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر": "حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح كورونا الإنجليزي الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة اكسفورد".

Advertisements

من جانبه أكد الدكتور المصري أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد وعضو فريق تطوير اللقاح، أن تكلفة إنتاج اللقاح لن تتعدى 7 دولارات، أي ما يقرب من حوالي 112 جنيها مصريا.

أضاف أن اللقاح أرخص في التخزين، حيث يمكن تخزينه ونقله في درجة حرارة الثلاجة العادية "+٤ درجة مئوية" كما أن تقنية التصنيع أسهل.

وأشار إلى أن ميزة استخدامه أن جهاز المناعة لا يتعرف عليه، مما يساعده في الوصول إلى الخلايا المخاطية في الجهاز التنفسي، ليقوم بحقن المادة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا، مما يساعد على إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

موديرنا

تسعى شركة موديرنا الأمريكية، لبدء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاحها لمرض كوفيد-19 في 27 يوليو الجاري، في 87 موقعا للدراسة، جميعها في الولايات المتحدة.

وسيتم اختبار اللقاح التجريبي في 30 ولاية وواشنطن، وتقع حوالي نصف مواقع الدراسة في الولايات المتضررة بشدة مثل تكساس وكاليفورنيا، وفلوريدا، وجورجيا وأريزونا، ونورث، وكارولينا، وساوث كارولينا.

اللقاح التجريبي لعلاج كوفيد-19، أظهر أنه آمن وأثار استجابات مناعية في الجسم لدى جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في مرحلة مبكرة من الدراسة، حيث لم يعاني أي متطوع من آثار جانبية خطيرة، ولكن ما يزيد عن نصفهم شكوا من آثار خفيفة مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات، بحسب سكاي نيوز.

لقاح جماليا

وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، فإن لقاح جماليا الذي يتم تمويله من صندوق الاستثمار الروسي الحكومي والمدعوم من الجيش، أنهى المرحلة الأولى التى شارك فيها أفراد عسكريون روس، وبدأ المرحلة الثانية من التجارب بعدد أكبر.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب، في أغسطس المقبل وتشمل آلاف الأشخاص في روسيا والسعودية والإمارات على أن يتم توزيع اللقاح بحلول سبتمبر، بينما تستمر المرحلة الثالثة من التجارب لأشهر من أجل فهم أفضل لسلامة وكفاءة اللقاح.