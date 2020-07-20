وضعية وقوفك قد تكون علامة على مرض عصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يشمل مرض باركنسون أعراضا مثل الرعاش وتباطؤ الحركة والعضلات الصلبة. ويمكن أن يؤثر اضطراب الدماغ العصبي التنفسي على الطريقة التي تقف بها أيضا.

ولاحظت مؤسسة "باركنسون الخيرية" أن حالة الدماغ "تؤثر على التحكم في الأنشطة التلقائية". وبدون التذكير التلقائي للدماغ للوقوف بشكل مستقيم، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالة أن يكونوا عرضة لتغييرات في الوقوف، تشمل انحناء الكتفين، وانخفاض منحنى الظهر والانحناء الأمامي للرأس أو الجسم كله، وفق ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وهناك العديد من الاحتمالات لسبب تعرّض شخص مصاب بمرض باركنسون، لانحناء الظهر، بما في ذلك تصلب العضلات - الناجم عن نقص الناقلات العصبية للدوبامين المنتشرة في الدماغ.

ويمكن أن يسبب الوقوف المنحني آلاما في الرقبة أو الظهر، عندما يكون منحنى العمود الفقري الطبيعي خارج المحاذاة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الوقوف المنحني على قدرة الشخص على التنفس بعمق، وينعكس هذا على الكلام.

وتقلل وضعية الانحناء أيضا من التواصل البصري، ما يزيد من صعوبات الاتصال التي قد يواجهها المرء بالفعل بسبب المرض.

وتشجع المؤسسة الخيرية الأشخاص على التفكير في دروس اليوغا، والتي يمكن أن تساعد في الحركة.