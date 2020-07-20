بعد مكالمة النقيب.. عفاف مصطفى تعتذر لعبدالرحمن أبو زهرة: "في أب يزعل من ولاده؟"

علاقات و مجتمع

قبل 3 أيام، هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، متهمة إياه بالإساءة للممثلات صغيرات السن داخل مواقع التصوير، والتدخل في اختيارهن لملابسهن وتصرفاتهن، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة داخل الوسط الفني، لتعود الفنانة وتعتذر وتتراجع عن موقفها اليوم، من خلال منشور دونته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الفنانة خلال منشورها، "من قلبي بقول لحضرتك متزعلش، هو في أب بيزعل من ولاده؟ صحيح حضرتك أب حمش بزياده وده يحسب لحضرتك مش ضدك، حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة".

وتابعت خلال منشورها، "مكنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتبت البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي".

وأضافت الفنانة، "خرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده".

وكشفت الفنانة سبب حذفها للمنشور الذي كتبته مهاجمةً الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، "حذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، متزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات".

واختتمت معتذرة، "حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك، ربنا يديم عليك زخم الحب والعرفان وقيمتك الكبيرة عند محبيك وجوه القلوب".

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هجوم عفاف مصطفى على عبدالرحمن أبو زهرة

وكتبت "عفاف" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

وأضافت: "لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل".

وتابعت: "أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غوله عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك".