كيت ميدلتون ساحرة في عدد من اللوكات الصيفية الناعمة

تألقت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون في أحدث إطلالة بها، بمناسبة الإطلاق الوطني لمبادرة Tiny Happy People للتعليم والتي توفّر مجموعة من الموارد الرقمية المجانية لدعم الآباء في تطوير لغة الأطفال من الحمل إلى سن الرابعة، حيث بدأت نشاطات كيت ميدلتون تعود إلى طبيعتها في الفترة الأخيرة، وقد بدت ساحرة بعدد من اللوكات الصيفية الناعمة التي تميّزت بالأناقة والبساطة. وفي أحدث إطلالة لها، إختارت كيت فستاناً من مجموعة إميليا ويكستيد Emilia Wickstead، وهي ماركة أزياء غالباً ما تختار منها فساتين أنيقة.



مرّة جديدة لجأت كيت الى Emilia Wickstead لكي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة، فأطلت بفستان Anatola مع الأزرار الأمامية بنقشة البولكا دوت وباللونين الأسود والأبيض، مع الحزام بالنقشة نفسها الذي حدد خصر كيت الرشيق. وأكملت اللوك بحذاء من ماركة Castaner مع الحبال التي إلتفت حول كاحلها، ما منح اللوك لمسة صيفية مميّزة.



الفستان الذي تألقت به كيت يعود إلى مجموعة خريف وشتاء 19، ويبلغ ثمنه £1565. ورغم أنه من مجموعة العام الماضي إلا أن صيحة البولكا دوت ما زالت رائجة جداً هذا الموسم، ومن الناحية الجمالية، ظهرت كيت بلون شعر حديث إذ أدخلت بعض الخصلات باللون الفاتح على شعرها. أما من ناحية المكياج، فقد إعتمدت لوكاً ناعماً وألواناً هادئة.

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