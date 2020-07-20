موضة فساتين خطوبة High Low لعروس 2020

تألقي بإطلالة تخطف الأنفاس في يوم الخطوبة وواحدة من أبرز صيحات الموضة الرائجة للعروس، وهي صيحة فساتين خطوبة 2020 الـHigh Low، حيث يكون الفستان قصيرًا من جهة وطويل من جهة.

فساتين جورج شقرا Georges Chakra

قدم المصمم اللبناني جورج شقرا فساتين خطوبة High Low بتصاميم فخمة وأنثوية.

وطغى اللون الأزرق على فساتين جورج شقرا، حيث قدم المصمم درجات الأزرق من الدرجة الفاتحة إلى الدرجة الزاهية، وتزين أحد الفساتين بالطبعات الملونة مع فيونكة على الصدر، كما تزين الفستان الثاني بطبعات الذهبي مع قصّة أوف شولدر.

وأعجبنا الفستان بصيحة التموجات مع الحمّالة الواحدة والكتف المنسد

فساتين جورج حبيقة

قدم المصمم جورج حبيقة فساتين خطوبة فخمة بقصّة High Low وتنوعت ألوان وتصاميم الفساتين لتناسب مختلف الأذواق.

أعجبنا الفستان الأصفر بصيحة الكشكش والكتف الواحد مع تنورة High Low وذيل طويل من الخلف.

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كما قدم المصمم فستان مرصع بالذهب والفضي ليضيف لمسة فاخرة لإطلالة العروس مع قصّة High Low.

وباللون الوردي الناعم، قدم المصمم جورج حبيقة فستان خطوبة أنثوي بقصّة High Low ومرصع بتطريزات ملونة مع حزام رفيع حول الخصر وقصّة أوف شولدر.

فستان طوني ورد Tony Ward

قدم المصمم اللبناني طوني ورد فستان High Low أزرق فاتح مزين بالورود البارزة وبقبّة V مع أكمام قصيرة.

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