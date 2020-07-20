"وسط اتهامات بالعنصرية والتنمر".. القصة الكاملة لأزمة يارا نعوم و"الشغالة"

علاقات و مجتمع

"الشغالة متنزلش أنا مش هنزل المياه مكان الشغالة" جزء من واقعة روتها سيدة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، تحدثت من خلالها عن تعرضها للعنصرية من قبل زوجة لاعب كرة قدم سابق.

تفاصيل الواقعة جاءت عبر حساب منسوب لسيدة تدعى "بسنت القاضي"، عندما ذهبت أمس برفقة زوجها وأولادها وجليسة الأطفال إلى إحدى المنتجعات الخاصة في الغردقة.

وتابعت السيدة في راويتها بأنها حينما همت جليسة الأطفال للنزول إلى حمام السباحة، وجدت اعتراض من سيدة متقدمة في السن: "فوجئت بواحدة كبيرة فالسن بتناديلى بتقولي.. الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغالة.. استفزيت جدًا وراعيت فرق السن".

واستطردت: "بعدها بدقيقة جه حارس الشاطئ بيقولي معلش البنت لازم تطلع علشان لابسة قطن، المهم احترمت كلامه وطلبت من البنت تطلع تغير وتلبس بوركيني ووتر برووف زي بتاعي".

بحسب السيدة بأن الأمر لم ينته عند ذلك، إذ فوجئت بتدخل سيدة، وهي زوجة لاعب كرة قدم سابق، اكتفت بذكر الحروف الأولى من اسمها "ي. ن" كانت برفقة والدتها: "نزلت البنت بالبوركيني وكنت معتقدة القصة انتهت فجأة جت (ي) اتهجمت عليا في البول وبتقولي.. أنتي يا بنتي هبلة أنتي عارفة أنتي بتعندي مع مين.. لو مش عارفة أنك فريزورت محترم مينفعش تنزلي فيه شغالتك روحي بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها".

واستكملت السيدة في سرد الهجوم الذي تعرضت إليه من زوجة اللاعب السابق، بحسب زعمها: "ده اللي فاكراه طبعًا غير وابل من الشتايم ومامتها بتقول هعملكم محضر.. أنا مسكتش طبعًا وحاولت أفهمها إن اللي بتقوله ده عيب وإنه البنت نازله بووتر برووف زيها زيك، وحاجزة أوضة لوحدها زيها زيك".

وأنهت السيدة سردها للرواية، قائلة: "لحد ما تدخل حد من الإدارة سألته بمنتهى الهدوء.. 3 أسئلة هل المكان بيمنع البوركيني؟ قاللي لأ، هل بتمنع الأجانب أنهم ينزلوا البوول؟ قاللي لأ كله مرحب به.. هل قبل ما تنزل البوول بتسأل عن خلفية عمله؟ قالي لأ.. الراجل مشكورًا اعتذر عن غلطة معملوهاش أصلا والبنت نزلت، وبعد ما الموضوع انتهى بعتولنا كادوه مشكورين، أنا بس متعجبة أني في ناس بالطبقية وسواد القلب ده، أنا مش فارقلي مهاتراتها معايا تمامًا لأني رديت عليها باللي يناسب تربيتي.. اللي واجع قلبي إن البنت كانت واقفة وسامعة كل الإهانة دي بدون أي ذنب عملته".

قصة "بسنت" جرى تداولها على نطاق واسع عبر موقع "فيس بوك"، ورغم اكتفائها بالإشارة إلى الحروف الأولى من اسم زوجة لاعب الكرة القدم السابق، إلا أن ذلك لم يمنع رواد السوشيال ميديا من الهجوم على صاحبة الواقعة وذكر اسمها علانية وهي ملكة جمال مصر سابقًا يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب.

عماد متعب ينفي ويؤكد اللجوء للقضاء بتهمة التشهير به وبزوجته

نفى الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، ما جرى تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة، وتابع: "أنا مكنتش موجود في القصة دي كلها، وفوجئت لما رجعت مراتي بتحكيلي على اللي حصل والبوست المكتوب على الفيس، والسيدة اللي كتبته حد قالها إن كدة هيلاحقوكي قانونيا فمسحته بس إحنا خدنا سكرين للبوست".

وأضاف "متعب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "للأسف السوشيال ميديا زي ما لها مميزات لها عيوب، عيبها إن الناس سمعت رأي واحد وحكمت عليه وقيمت الأشخاص على رأي شخصية هي كتبت كلام من وجهة نظرها بس".

وأكد أن أزمة العاملة كانت بسبب الزي وليس على الشخص أو اللون: "الحوار كان على اللبس مش عشان الشخص، فيه صور للبنت وهي في المايه، الناس قيمت على اللي المكتوب، ولكن الناس بتتقيم على احترامها، وشددت على زوجتي بأنها متتكلمش في الإعلام عن واقعة العاملة المنزلية".

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وتابع: "ولكن الست دي شهرت بيا أنا وزوجتي وأنا هتعامل قانونيًا معها ومع كل من تطاول علي وعلى زوجتي.. ونحن في فندق وضع ضوابط وقال إن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها، والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايوه ونزلت مرة أخرى".

وقال متعب في مداخلة أخرى مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا موجود في الغردقة وكنت في رحلة صيد في ذلك اليوم الذي جرى فيه ترديد هذه الشائعات ولكن أنا من عائلة بسيطة جدًا من الشرقية وزوجتي لا يصدر منها هذا الخطأ مطلقًا لا تنمر ولا عنصرية".

وأضاف "متعب" أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم أخذ رأي الطرف الثاني، موضحًا أن ما صدر من زوجته، له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.

وأعرب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: "أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبي لحد ما أموت إن شاء الله ..والناس خدو كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللي شياطين".

يارا نعوم تروي تفاصيل جديدة في واقعة اتهامها بالعنصرية: "عماد هيتخذ إجراءات قانونية"

وعقب تصدر اسمها محرك البحث جوجل، بسبب اتهامها بالعنصرية لرفضها نزول خادمة لحمام السباحة في إحدى المنتجعات بالغردقة، ردت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، على تلك الواقعة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وقالت "يارا": ‎بشأن ما جرى تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية، فأحب أوضح إني أنا وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع، الذي نحن منه".

وأضافت: "أنا تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية، عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر، نظرًا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية، دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصًا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا".

‎وتابعت: "إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي، مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير، الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي"، مردفة: "أحب أوضح إن عماد لم يكن متواجد، وكان في أحد رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير".

واختتمت حديثها قائلة: "أؤكد احترامنا لكافة أطياف المجتمع، وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد، وسوف يجري اتخاذ الإجراءات القانونية".