سيلفي وحضن.. ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي بموقع تصوير "30 مارس"

علاقات و مجتمع

حرصت ندى الكامل، على التواجد بـ"لوكيشن" تصوير فيلم "30 مارس"، مع زوجها الفنان أحمد الفيشاوي، أحد أبطال العمل الفني، وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، بلقطات مصورة تجمعها بـ"شريك حياتها".

وظهرت ندى، بأزياء سوداء فضفاضة وغير منقوشة، مع تسريحة شعر إنسيابية و"فول ميكب"، خلال احتضان زوجها والجلوس بجواره، فضلا عن إلتقاطها صورة سيلفي مع الممثلة دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي.

ووجهت زوجة "الفيشاوي" رسالة إلى "الشربيني"، قائلة: "من أطلف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة".

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وكانت محكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكما مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر بإلزام "الفيشاوي" بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنجلترا.

وعلق "الفيشاوي" على الحكم ليصفه بـ"أهم قضية" أمام "الحناوي"، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، لمحاميه، معلقًا عليها: "كسبت أهم قضيه أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي ويوسف الفايز.. شكرًا".