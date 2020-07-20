بدون طارق العريان.. ابنة أصالة تنشر الصور الأولى لحفل خطبتها على طبيب تجميل

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية، وجهتها شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لـ"شريك حياتها" طبيب التجميل المصري معتز نصير، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، الصور الأولى من حفل خطبتها العائلي، الذي عقد في المنزل مساء أمس.

وظهرت العروس بإطلالة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.

وقالت "شام" باللغة الإنجليزية: "الأسرة تتحسن وفي حالة أفضل"، مضيفة: "شكرا لك يا معتز على صدقك وكونك أنت.. وتبين لي جانبا مختلفا من الحياة.. سأكون معك ولك إلى الأبد"، موجهة الشكر للمصور أكرم موسى على إلتقاطته "فوتو سيشن" حفل خطبتها.

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ومساء أمس، فاجأت الفنانة أصالة نصري، متابعيها عبر إنستجرام، بنشر مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنتها شام الذهبي على طبيب التجميل المصري معتز نصير.

تضمن مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ40 ثانية، محاولة العريس وضع سلسلة حول عنق "شام"، في ظل مساعدة أخيها لها، وحديثهما سويا.

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير الماضي، صورة لها عبر إنستجرام إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها في إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتين".