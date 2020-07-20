رضوى الشربيني توجه رسالة للمقبلين على الزواج: "اجمع مهرها واطلب إيدها"

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للمقبلين على الزواج.

وقالت الإعلامية خلال تغريدتها: "لما تحب واحدة..لا تجن ولا تحن ولا تهدم ولا تحرق، اجمع مهرها واطلب إيدها وكتر ألف خيرك يا خويا".

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وكانت رضوى علقت على ما تقابله الفتيات المحجبات من أزمات على بعض الشواطئ الخاصة، بسبب منعهن من نزول المياه لملابسهن، وعدم ارتداء المايوه التقليدي المعروف، فضلًا عن ارتداء الحجاب.

وغردت الإعلامية عبر تويتر: "جتلي معلومة دلوقتي إن الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دي فكرة مقززة جدًا وغير مقبولة، أولًا لأنه دينيًا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه".

وتابعت: "ثانيا زي ما بنحترم حرية الست أو البنت غير المحجبة، المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه".