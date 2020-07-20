الامارات | لماذ نصحو من النوم ونذهب للثلاجة في الليل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ نصحو من النوم ونذهب للثلاجة في الليل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جسمك ذكي؛ فهو عندما يوقظك من النوم في منتصف الليل ويدفعك إلى الثلاجة فهو ينبهك إلى أن مستوى السكر في دمك منخفض. ويمكن أن يصاب أي شخص بنقض السكر في الدم، وليس فقط المصابين بمرض السكري فقط.

فإذا استيقظت في بعض الأيام وأنت تتصب عرقاً وجائع بعد رؤيتك مناماً مزعجاً، قد تكون تلك دلائل على أن مستوى السكر في الدم لديك منخفض في تلك اللحظة. ولكن ما هي علاماته وأعراضه الأخرى؟

يتراوح مستوى السكر الطبيعي في الدم بين 70 و140 ميلغرام في كل واحد ديسلتر من الدم (100 ميللتر).

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وأهم المؤشرات على نوبة محتملة بسبب نقص السكر في الدم:

تعرق بارد

ارتعاش الأيدي

تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم

شحوب الجلد

دوار

جوع شديد

اتساع حدقة العين

في حالات نادرة غثيان وتقيؤ

وحسب ما أورد موقع (Msn) إذا لم تأخذ هذه المؤشرات التحذيرية بجدية وتستجب لنقص السكر في دمك، ستأتي النوبة.

لا تأتي نوبة نقص السكر في الدم في النهار فقط، ولكنها قد تفاجئك في الليل، وهذا يفسر استيقاظ البعض واندفاعه للثلاجة في منتصف الليل لتناول وجبة خفيفة.

وقد تلاحظ في البداية أنك جائع وغير سعيد وربما عنيف بعض الشيء. وهذه هي الأعراض المتقدمة للنوبة، وربما يترافق ذلك مع اضطراب في النظر ومشاكل في النطق والكلام ووجع رأس وضعف القدرة على التركيز.وإذا لم تعمل على رفع مستوى السكر في دمك فقد تتدهور حالتك وتصبح عدوانياً وتصاب باضطراب في الوعي وحتى نوبة صرع. وفي أسوأ الأحوال قد تفقد الوعي تماماً وربما قد تفقد حياتك أيضاً. ومن هنا يُنصح بأخذ العلامات على محمل الجد وشرب عصير التفاح أو أي عصير آخر أو مياه غازية أو بعض الفواكه لرفع مستوى السكر في دمك وتجنب النوبة.

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