مدربة تكشف عن 3 أنواع لجسم المرأة والتمارين المناسبة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - في حين أن العديد من المدربين الشخصيين ينصحون عملائهم باتباع نفس روتين التمرين ونهج النظام الغذائي للحصول على جسم مثالي، فإن هذا المنهج قد يكون خاطئاً بالنسبة للنساء وذلك للخصوصية التي يتمتع بها كل نوع من أنواع الأجسام.

وفي حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت المدربة الشخصية الأسترالية “راشيل أتارد” من مدينة سيدني عن أنواع أجسام النساء الثلاثة وعن أفضل التمارين التي تناسب كل نوع من هذه الأجسام، على النحو التالي، وفقا لما ذكره موقع "24" الإماراتي.

- النوع الأول

تتميز صاحبات هذا الجسم بكونهن طويلات ونحيفات. وأوضحت راشيل أن صاحبات هذا الجسم يجدن صعوبة كبيرة في اكتساب الوزن أو العضلات، إضافة إلى قلة الدهون في الجسم.

التمرين المثالي

تقول راشيل: "بما أن صاحبات هذا الجسم يجدن صعوبة كبيرة في اكتساب العضلات ويفقدن الوزن بسهولة، فيجب عليهن التركيز على تمارين رفع الأحمال الثقيلة، وتمارين المقاومة والتدريب لوقت مكثف مع أخذ يوم راحة واحدة في الأسبوع”

وتنصح راشيل صاحبات هذا الجسم، بعدم الشعور بالإحباط إذا لم يشعرن بتحسن ملحوظ سريع، لأن جسمهن يكتسب العضلات والقوة ببطء شديد.

- النوع الثاني

عضلي طبيعي مع بنية عظمية متوسطة الحجم، وأكتاف عريضة وخصر ضيق، إضافة إلى القدرة على اكتساب الوزن وفقدانه بسرعة.

التمرين المثالي

بحسب راشيل فإن صاحبات هذا الجسم يجب أن يخترن التمارين وفقاً لنتائج اللياقة البدنية التي يردنها. وتنصح راشيل بممارسة التمارين عالية الكثافة بوتيرة لا تتجاوز 3 مرات في الأسبوع.

وأضافت راشيل: "إن تمرينات القلب عالية الكثافة، مثل الجري على سطح مستو وبسرعة ثابتة، تعمل بشكل أفضل لفقدان الدهون”

- النوع الثالث

يتميز هذا النوع من الجسم بقصر القامة ووجود تعرجات عديدة، والقدرة على اكتساب العضلات بسرعة كبيرة، ووجود قوة تحمل كبيرة. إلا أن هذا النوع من الجسم يفقد الوزن بشكل أكثر صعوبة من سابقه.

التمرين المثالي

تقول راشيل: " أوصي صاحبات هذا النوع من الجسم بالتركيز على التدريب الخفيف على مقاومة الوزن باستخدام الأوزان المنخفضة، وتجنب الأوزان الثقيلة"

وتنصح راشيل بدمج المشي لمسافات طويلة في روتين الرياضة اليومي لصاحبات هذا النوع من الجسم بوتيرة لا تقل عن 5 مرات في اليوم لمدة 45 دقيقة، حيث يساعد المشي على تقليل الدهون في الساقين بفضل حرق الكثير من السعرات الحرارية.