أزمة في الساحل بسبب مايوه شرعي: شكله بيضايق عيوننا وكلنا لابسين بكيني

علاقات و مجتمع

أزمة شهدها حمام السباحة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وحكاها أحد المواطنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بسبب وجود فتاة ترتدي المايوه الشرعي داخل حمام السباحة.

وحكى "مصطفى" تفاصيل الواقعة التي وثقها بالفيديو قائلًا: "طبعا كل الناس اللي عرفانى عارفة أنى مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة بس حصلت معايا النهاردة.. مشكلة أنا شايف أنها ماينفعش نسكت عليها عشان دى هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دى تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير فى مجتمعنا".

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وأضاف: "ده مثال واقعي حصل لمراتي النهاردة وأنا معاها فى pool فى ستيلا الساحل، لقيت سكان جايين يقولولها واحنا فى الماية ماينفعش تنزلى باللبس ده أو بالمايوه ده!! قالت ليه بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط" متابعًا: "واحدة عندها شاليه زيها زي أي حد وييجى ناس يقولوا لها اخرجى عشان أنتى لابسة مايوه شرعى ومضايقة عيوننا بيه!! هنا كله لابس بيكينى أو one piece".

وقال: "أنا شايف اللي حصل ده عنصرية زيهم زى اللي بيقولوا للي لابسة لبس قصير ماتلبسيش وأكيد دول اللي برده عندهم عنصرية اللون والدين!! ياريت كل واحد يبقى فى حاله إحنا فى 2020، يا ناس كفاية جهل".