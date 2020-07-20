كتب: هن - 08:11 ص | الإثنين 20 يوليو 2020

التوت هو من أكثر الفواكه المحببة للأطفال، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل كيك التوت في البيت بخطوات بسيطة. المقادير 2 كوب توت مجفف. كوب و1/3 سكر. 2/3 كوب زيت. 1/2 كوب حليب. 2 ملعقة صغيرة بشر ليمون. 4 بيضات. 2 ملعقة صغيرة فانيليا. 3 أكواب دقيق. 1/2 كوب عين جمل مجروش (اختياري). Advertisements 4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر. رشة ملح. طريقة التحضير يسخن الفرن على حرارة 350 درجة. تدهن صينية بالزبد ورشة دقيق. يخلط التوت المجفف مع السكر والحليب والزيت وبشر الليمون والفانيليا والبيض. يضاف الدقيق والملح والبيكنج بودر للخليط ويخفق. يضاف عين الجمل ويخفق مرة أخرى حتى يصبح المزيج كريمي ومتجانس. يصب المزيج في صينية الكيك. يدخل الفرن لمدة 50 - 60 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. يخرج الكيك من الفرن ويترك ليبرد ثم يقطع ويقدم.

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