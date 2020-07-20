كتب: هن - 07:37 ص | الإثنين 20 يوليو 2020

تسعى الأمهات دائمًا للبحث عن كل ما هو جديد، وتعتبر وجبة الخضار الكباب، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي وتتفن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل خضار كباب، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير خضار كباب كوسة نصف سلقة مكعبات طماطم شيري فلفل ألوان مكعبات بصل مكعبات باذنجان رومي Advertisements مكعبات ملح وفلفل زيت زيتون ثوم ليمون عسل أبيض طريقة تحضير خضار كباب - تجهيز أسياخ الشيش الطاووق الخشبية - توضع الكوسة مع الباذنجان والطماطم والفلفل الألوان والبصل - ثم يتبلوا بالملح والفلفل وزيت الزيتون والثوم والليمون والعسل الأبيض - يدخلوا الفرن أو يشووا في طاسة على النار - ويقدم كباب الخضار ساخنا

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