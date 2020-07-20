الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق عبر رسالة موبايل

فتاوى المرأة

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن حكم وقوع الطلاق من خلال رسالة بالهاتف المحمول.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4272، بأن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

واسشهدت دار الإفتاء بالإمام النووي الشافعي في كتابه "منهاج الطالبين" (ولو كتب ناطق طلاقًا ولم ينوه فلغو)، وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين.