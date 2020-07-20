علاقات و مجتمع
كشفت الفنانة سوسن بدر، سر إطلالتها مؤخرًا بلوك الشعر الأبيض المقترن بأناقة جذبت الجمهور لها، فذكرت أن إقدامها على هذا اللوك جاء قناعة منها بمرحلتها العمرية الحالية، "وفي نفس الوقت بهتم بنفسي وأبقى أنيقة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".
وأرجعت "بدر"، الفضل في اختيار النيولوك لها يرجع إلى الكرو الخاص بها بالإضافة لابنتها وحفيدتها، "مش لازم لما نكبر نتبهدل ممكن يبقى شعري أبيض سواء كنا رجالة أو ستات ممكن نهتم بنفسنا حتى لو شبنا مانخدش بالنا من نفسنا ليه؟"، موجهة حديثها للسيدات: "ماتخافوش من الكبر والسن الكبير كل مابنكبر بنبقى قمر أكتر".
وتابعت: "التقدم في السن مش حاجة وحشة كل ما نكبر بنبقى أحلى لأنه يعكس النضج والوعي وحالة من الروقان بعيد عن الهموم بعد ما حققنا الي عاوزينه، دي حاجة متخوفش على فكرة دي حالة في منتهى الجمال".
كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر للسيدات: ما تخافوش من التقدم في السن كل ما بنكبر بنبقى قمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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