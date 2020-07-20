ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سيدة حول جواز إجهاض امرأة لجنينها في الشهر الخامس، بعدما أجمع الأطباء على تشوهه.

وفي الفتوى التي حملت رقم 732، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار الجمهورية السابق، بأنه إذ كان الحمل قد نفخت فيه الروح فهو إنسان كامل لا يجوز الاعتداء عليه حتى وإن كان به تشوه شريطة ألا يترتب على استمرار الحمل ضرر محقق يلحق الأم.

وتابع "جمعة" في الإجابة على الفتوى بأنه إذا قرر الأطباء المتخصصون أن هناك ضررًا محققًا يلحق بالأم ففي هذه الحالة لا مانع من إنزاله بعد أخذ رأي الطبيب الثقة.