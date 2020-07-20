قالت لي شتيمة مينفعش أقولها.. سوسن بدر تسرد تفاصيل تعرضها للتنمر

علاقات و مجتمع

وصفت الفنانة سوسن بدر، ظاهرة التنمر بالأمر الغريب والجديد على المجتمع المصري، فذكرت أن المجتمع المصري لم يعش مثل هذه الظواهر قبل ذلك، مرجحة أن تكون نظرة المجتمع المتناقضة تجاه الرجل والمرأة مع تقدمهم في السن سببا من أسباب شيوع ظاهرة التنمر في مصر.

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وأضافت "بدر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنها لا تخشى أن يتنمر بها أحد، كون شكلها وشخصيتها يعكسان قناعتها، "هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة، وكل سن له بهجته وجماله واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة ويتنمروا وممكن يلاقي حد يتنمر عليه".

وتابعت: "حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحيا مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو محامية"، موضحة أنها تعرضت للتنمر من سيدة في نفس عمرها أثناء تجولها في السوبر ماركت أثناء شرائها بعض الاحتياجات، بسبب اللوك الجديد التي ظهرت به ذات شعر أبيض وأسود.

وواصلت: "أول ما عملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصلتي وأنا في السوبر ماركت وقالت لي بحدة شتيمة وحشة أوي مش هينفع أقولها"، ورديت عليها : "هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك"، متسائلة: "إيه التغيرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي؟".