وسائل العلاقة الزوجية الآمنة لتجنب الأمراض المنقولة جنسيا

صحة

لازالت الفاشونيستا روان بن حسين، تتحدث عن تداعيات خيانة زوجها لها مع فتيات ليل، ما أدى إلى انتقال مرض فيروس الورم الحليمي، والذي ينتقل عبر ممارسة العلاقة الحميمية، إليها.

ولمنع الإصابة بأمراض منقولة جنسيًا، أو STD، يجب في البداية معرفة إنه يجب تجنب دائمًا ممارسة علاقة مع أي شخص يعاني من تقرحات الأعضاء التناسلية، أو الطفح الجلدي، أو الإفرازات، أو أي أعراض أخرى.

وبحسب موقع "ويب ميد" الطبي المتخصص، فإن الوقت الوحيد الآمن للجنس غير المحمي هو إذا كنت أنت وشريكك تمارسان الجنس مع بعضكما البعض فقط، ولا توجد خيانة زوجية، وفي حالة وجود خيانة زوجية أو عدم يقين من خلو الطرف الآخر من الأمراض الجنسية عليك اتباع تلك النصائح.

نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا

- يجب استخدام واقي اللاتكس في كل مرة تمارس فيها الجنس.

- إذا كنت تستخدم مادة تشحيم، (جل العلاقة الزوجية) تأكد من أنها تعتمد على الماء وليس الزيت.

- استخدم الواقي الذكري لممارسة الجنس بالكامل.

- الواقيات الذكرية ليست فعالة بنسبة 100٪ في الوقاية من المرض أو الحمل، ومع ذلك، فهي فعالة للغاية إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

- تجنب مشاركة الفوط أو الملابس الداخلية.

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- الاغتسال قبل وبعد الجماع.

- أخذ التطعيم ضد التهاب الكبد B.

- عمل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.

- تجنب تعاطي المخدرات أو الكحول، لأنه غالبًا ما يفشل الأشخاص الذين يشربون أو يتعاطون المخدرات في ممارسة الجنس الآمن.

- ضع في اعتبارك أن عدم ممارسة الجنس هو الطريقة الوحيدة المؤكدة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا، طالما الطرف الآخر لم بعالج بعد.

كيف يمكن منع انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا؟

- توقف عن ممارسة الجنس حتى ترى الطبيب وتتلقى العلاج.د

- اتبع تعليمات طبيبك للعلاج.

- استخدم الواقي الذكري عندما تمارس الجنس، خاصة مع الشركاء الجدد.

- لا تستأنف ممارسة الجنس إلا إذا قال طبيبك أنه لا بأس.

- عد إلى طبيبك لإعادة الفحص.

- تأكد من علاج شريكك الجنسي.