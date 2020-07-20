هل يجوز الجمع بين نيتي صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟

فتاوى المرأة

تستعد الأمة الإسلامية، لصيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل استقبال عيد الأضحى، وتقع بعض السيدات في حيرة الجمع بين نيتين في الصيام، حول إمكانية قضاء ما عليهن من شهر رمضان الماضي، مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

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وأجابت على السؤال دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي الإليكتروني، مؤكدة بأنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

وأكدت الدار أن العلماء استدلوا على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

ومن جانبه أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، في إحدى حلقات برنامج الكلام الطيب، أن الأمر من باب التيسير يجوز للنساء.