طريقة عمل أكواب اللحم بالجبنة

كتب: هن - 04:08 ص | الإثنين 20 يوليو 2020

حضري لأسرتك أكواب اللحم المفروم بالجبنة على الغداء كوجبة جانبية بجانب الطبق الرئيسي، وقدميها ساخنة بطريقة الشيف نورا السادات. المقادير عجينة جلاش لحم مفروم معصج Advertisements جبنة شيدر مبشورة جبنة جودة مبشورة زبدة طريقة تحضير أكواب اللحم قومي بتقطيع عجينة الجلاش إلى مربعات وتدهن بالزبدة. ضعيها في قوالب الكب كيك، ثم ادخليها الفرن لتأخذ اللون الذهبي. قومي بحشوها باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر والجبنة الجودة. تدخل الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة، تقدم الأكواب ساخنة.

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