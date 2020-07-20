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طريقة عمل سلطة بنجر بالبرتقال

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سلطة بنجر بالبرتقال من المأكولات الصحية، ذات الشعبية الكبيرة، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة سهلة وسريعة لتحضيرها داخل المنزل، لمذاقها المميز.

وفيما يلي طريقة تحضير سلطة بنجر بالبرتقال، التي قدمها الشيف الشربيني، خلال برنامجه عبر شاشة "سي بي سي سفرة".

مقادير سلطة بنجر بالبرتقال

بنجر

برتقال

فلفل

خل 

 

كزبرة خضراء

زيت زيتون

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عصير ليمون 

بصل أخضر  

بصل أحمر  

طريقة عمل سلطة بنجر بالبرتقال

- تقطيع كل ثمرة برتقال إلى نصفين.

- خلط بنجر وفلفل وخل وكزبرة خضراء.

- إضافة بصل أخضر وبصل أحمر.

- تتبيل السلطة بفلفل وخل وزيت زيتون، ثم تقدم السلطة.

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