عمل من المنزل وتجنب الشارع.. أستاذ أمراض نساء ينصح السيدات الحوامل في زمن كورونا

علاقات و مجتمع

Advertisements

قدم الدكتور محمد علي، أستاذ أمراض النساء والتوليد، نصائح للسيدات الحوامل في زمن فيروس كورونا، قائلا إنه ينصح السيدات اللاتي يرغبن في الإنجاب بتأجيله الفترة الحالية بسبب الفيروس سواء هذا الحمل تلقائي أو بوسائل الحقن المجهري أو بالأنابيب، "الكلام دة منقدرش نطبقه لكل الحالات لأن ممكن واحدة يكون جوزها مسافر وقاعد شهر أو شهرين بس أو سيدة سنها متقدم وترغب في الإنجاب".

وأضاف "علي" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الهدف من تأجيل الحمل هو تجنب السيدة الحامل الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يمكن للسيدة الحامل العاملة، العمل في المنزل وتجنب الخروج للشارع.

وأشار إلى أن المرأة الحامل إذا اضطرت للخروج يجب اتباعها الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وتجنب الزحام وغسل اليدين باستمرار، كما أنه من الضروري التزام الزوج بالإجراءات الاحترازية لعدم نقل العدوى له وبالتالي ينقله لزوجته، وإذا أصابته العدوى لابد أن ينتقل الزوج لمكان معزول.