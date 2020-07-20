الامارات | «تيك توك» تبحث عن مقر

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تبحث عن مقر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري الشركة المشغلة لتطبيق «تيك توك» محادثات مع الحكومة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية لجعل مقرها في لندن، وذلك حسبما قال مصدر قريب من الأمر، في إطار استراتيجية للنأي بنفسها عن ملكية الصين لها.
وأضاف المصدر أن لندن من بين أماكن عدة تدرسها الشركة، ولكن لم يتخذ قرار بعد. ولم يتضح بعد الأماكن الأخرى التي تجري دراستها، ولكن الشركة تعاقدت مع شخصيات بارزة في كاليفورنيا هذا العام، من بينها كيفن ماير، أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة والت ديزني، ليكون الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، ومقره الولايات المتحدة. وتواجه «تيك توك» تدقيقاً كبيراً في واشنطن، بسبب شكوك بأن الصين ربما تجبر الشركة على تسليم بيانات المستخدمين. وتملك «تيك توك» شركة بايت دانس التي مقرها الصين.
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