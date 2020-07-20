ماذا يحدث للعين أثناء القراءة والعمل في ظل الإضاءة الخافتة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لاحظ الأطباء مؤخراً أن هناك ارتفاع في معدل الإصابة بأمراض العين المتعددة، نتيجة الاستخدام المفرط غير الصحيح للأجهزة الإلكترونية، والعادات وأسلوب الحياة الخاطئ من قبل هؤلاء المرضى.

وذكر الأطباء بحسب تقرير ذكره موقع "تايمز ناو نيوز" أن العادات الخاطئة المتمثلة بالعمل والقراءة في ظل الإضاءة المنخفضة، تؤدي بشكل خطير إلى إجهاد العين وتلفها، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وذكر الأطباء أيضاُ أن فترة الإغلاق في ظل أزمة الفيروس التاجي ساهمت في ارتفاع معدل إجهاد العين نتيجة تعرضها للأشعة المنبثقة من شاشات الأجهزة الخليوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة طوال اليوم، وخاصة في ظل الإضاءة الضعيفة والخافتة.

وأفاد الأطباء أن إجهاد العين خلال العمل أو القراءة في ظل الإضاءة المنخفضة هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لضعف البصر، لذلك من المهم للغاية التأكد من العمل في أجواء مضاءة جيداً لتفادي هذا الضرر الذي يلحق بالعين.

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ويعزو الأطباء السبب إلى أن الإضاءة الخافتة تسبب التعب للعين والمزيد من الإجهاد للتمكن من أداء وظيفتها بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تلف العين بمرور الوقت.

ويمكن أن يسبب التعرض المستمر للأشعة الزرقاء المنبثقة من شاشات الأجهزة الإلكترونية إلى فقدان البصر بشكل تدريجي، ويمكن أن ينتهي بالعمى.

وينصح الأطباء لهذا الشأن بارتداء النظارات الطبية المخصصة للحماية من هذه الأشعة، ويفضل تجنب استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات المماثلة في الظلام، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب لفحص العين والتحقق من سلامتها باستمرار.