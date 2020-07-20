منها الشاي الأخضر.. 5 مشروبات تمنحك الطاقة اللازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يشعر البعض بالخمول والكسل وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية قد يكون ذلك بسبب اتباع نمط حياة غير صحي فضلًا عن اتباع نظام غذائي غير مناسب، وهناك بعض المشروبات الطبيعية التي تعيد توازن الجسم وتمنحه القوة اللازمة.

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