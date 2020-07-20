الامارات | مدرسة ابن خلدون تحتفي بطلبتها المتفوقين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة ابن خلدون تحتفي بطلبتها المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مجلس إدارة مدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة بالتهنئة للطلبة المواطنين أوائل الثانوية العامة على إمارة الشارقة للعام الدراسي 2019-2020، وهم: أحمد محمد شعبان ساجواني (المركز الثاني)، ونوف حسين هاني ميزرا (المركز التاسع)، وسيف يوسف خليفة آل علي (المركز العاشر). كما هنأت المدرسة الطالبة رزان منصور السندي، لتفوقها من ضمن الأوائل على مستوى المدرسة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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