الامارات | 4 فنانين «في الاستوديو» الافتراضي لجوجنهايم أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فنانين «في الاستوديو» الافتراضي لجوجنهايم أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف جوجنهايم أبوظبي برنامجه الافتراضي «في الاستوديو»، للتعريف بمجموعة من الفنانين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من خلال سلسلة من الزيارات الافتراضية والمقابلات الفنية.

واختار جوجنهايم أبوظبي عدداً من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي ليتم عرض أعمالهم الفنية عبر البرنامج، وهم: الإماراتيان ميثاء عبدالله وهاشل اللمكي، والعراقية رند عبدالجبّار، والبحريني - الأميركي ناصر الزياني.

وينطلق البرنامج بمقابلة مع ميثاء عبدالله في جاليري «بيت 15» غداً، وهو عبارة عن استوديو ومساحة عرض فنية، أسستها ميثاء بالتعاون مع هاشل اللمكي وعفراء الظاهري، وتعرض خلال الجولة الاستوديو الخاص بها، وأعمالها الفنية، التي تتناول موضوعات مختلفة، تراوح بين القصص الشعبية والذكريات والسفر باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية.

وفي 28 الجاري، ستعرّف رند عبدالجبّار بأعمالها التي تتناول قصصاً معاصرة عن وطنها العراق، ترويها من خلال سرد لتاريخ عائلتها، واستناداً إلى البحوث المكثفة التي قامت بها، إذ تعتمد رند في ممارستها الفنية بشكل أساسي على الآثار والأساطير القديمة لتدمج بين الجانبين الشخصي والفني المتحفي.

بينما يعرض هاشل اللمكي أعماله المتنوعة التي تدور حول مفاهيم الوحدة والانفصال، والازدواجية والتناقض، كما يقدم أحدث مشروعاته في جاليري «بيت 15» في الرابع من أغسطس المقبل.

Advertisements

ويسلط الزياني الضوء على كيفية صون المشاهد الطبيعية المتداعية والمفقودة، من خلال التحدّث حول أعماله وتركيزها على الآثار المفقودة، ومفهوم المحافظة على حضورها في ذاكرتنا، في 11 أغسطس المقبل.

من جهتها، قالت مدير أول مشروع جوجنهايم أبوظبي، ميساء القاسمي: «يعد برنامج في الاستوديو فرصة لتعزيز فهم الجمهور وتقديرهم للفنون، خصوصاً خلال هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم، والتي صعّبت إمكانية الوصول إلى الفنون والثقافة للجميع».

وأضافت: «يسعى جوجنهايم أبوظبي إلى مواصلة مهمّته بالتواصل المستمر مع مجتمع الفنون المحلي في أبوظبي، ويعدّ البرنامج طريقة مبتكرة وفعّالة لتحقيق ذلك، إذ يمكن للمشاهدين اكتشاف أطياف من الإلهام والفنون من قلب استوديو الفنان وهم في منازلهم».

يختتم برنامج «في الاستوديو» بجلسة حوارية في 18 أغسطس المقبل، والتي تجمع بين الفنانين الأربعة المشاركين في البرنامج والقيّمتين الفنيتين في جوجنهايم أبوظبي؛ سارة بن صفوان وساشا كالتر واسرمان، للحديث عن أعمالهم واهتماماتهم، وما يعد من وجهة نظرهم نقاط القوة في مجتمع الفنون المحلية في أبوظبي.

ويعد جوجنهايم أبوظبي جزءاً من المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي، وهو متحف للفن الحديث والمعاصر، يقدم منظوراً عابراً للثقافات حول تاريخ الفن الحديث، انطلاقاً من ستينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news